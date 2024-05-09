Чтобы не прибегать к отключениям: как можно выровнять дефицит энергосистемы после обстрелов

Национальный банк Украины заложил прогноз дефицита электроэнергии в среднем на уровне 5 - 7% в 2024 - 2025 годах. Также отметили, что в пиковые часы дефицит может достигать 25%. Украинские энергетики должны принять решение по обеспечению энергопотребления, чтобы такой прогноз не сбылся.

Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев рассказал 24 Каналу, что оптимальным вариантом будет установка малых электростанций. Именно они бы обеспечили питание крупных энергообъектов.

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Нужно осознавать угрозу

По словам Рябцева, если энергетики и органы местного самоуправления не будут думать из каких источников можно обеспечить энергопотребление в течение лета и отопительного сезона, тогда нехватка энергии будет действительно велика.

Нужно понимать, что, когда обеспечение плотной противоракетной защиты энергетических объектов невозможно, то и восстанавливать их, а именно завозить энергоблоки, мощностью 600 мегаватт из Литвы или Германии, нет никакого смысла.

При отсутствии третьего уровня защиты, то есть защиты от ракет, без 100% защиты со стороны противовоздушной обороны, каждая восстановленная тепловая электростанция, вероятно, снова будет разрушена во время очередной комбинированной атаки,

– отметил эксперт по энергетическим вопросам.

Есть решение

Для того, чтобы прогнозы Национального банка не стали реальными, по мнению Рябцева, до начала отопительного сезона в Украине нужно установить не менее 200 – 300 малых когенерационных электростанций, которые будут работать на местном топливе и производить как тепловую, так и электрическую энергию.

Если установить такое количество станций, а их можно установить за это время, есть средства на это и есть сами установки, объединить в малые системы распределения для того, чтобы можно было обеспечить питание крупных энергообъектов и присоединить к энергетической системе Украины, тогда прогноз Национального Банка не сбудется,

– подчеркнул эксперт по энергетическим вопросам.

Если же вкладывать деньги в то, что, вероятно, попадет под ракетный обстрел России, то, по словам Рябцева, Украина будет без электроэнергии не только зимой, но и до отопительного сезона в пик ее использования.

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