Российская армия начала целенаправленно разрушать энергетическую инфраструктуру Украины. Оккупанты бьют по объектам, чтобы оставить регионы нашей страны без света.

Какие области Украины больше всего пострадали от аварийных отключений света

На сегодняшний день по всей Украине вводят различные типы отключений электроэнергии. Местные облэнерго 7 областей сообщают о применении аварийных отключений, а в Укрэнерго – о применении графиков почасовых отключений. Впрочем, все же есть те области, которые пострадали больше всего.

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Так, с 10 октября по 3 ноября больше всего от аварийных отключений электроэнергии пострадали северные и центральные регионы. В частности:

Житомирская;

Черниговская;

Черкасская;

Киевская область;

Киев.

Отмечается, что по данным Укрэнерго, облэнерго и областных военных администраций, также значительные убытки от аварийных отключений понесли:

Сумская область;

Харьковская;

Полтавская;

Днепропетровская;

Кировоградская;

Запорожская.

Отмечается, что меньше всего пострадали южные и западные регионы Украины. В частности, Херсонская, Николаевская, Одесская, Винницкая, Хмельницкая, Тернопольская и Черновицкая области.

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Какие области больше всего пострадали от аварийных отключений света / Фото Forbes Ukraine

Что нужно знать об отключениях света: коротко

Отключения света пришлось ввести после того, как оккупанты начали массированно обстреливать нашу энергетическую инфраструктуру дронами-камикадзе и ракетами.

По состоянию на начало ноября российское войско повредило около 40 % энергетической инфраструктуры нашего государства. Однако директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что тотальный блекаут нам не угрожает.

В то же время Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что мы можем быть без света или газа, пищи или воды, но без россиян.

Так, 5 ноября Укрэнерго ввело аварийное отключение света на территории 7 областей Украины, в частности, в городе Киев.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов отметил, что Кремль использует зиму как оружие, чтобы деморализовать людей. Однако украинцы остаются сильными, вопреки жестоким действиям российских захватчиков.

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