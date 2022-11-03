В Киевской области после ударов России возобновили электроснабжение, но свет все же будут выключать

Российские военные 31 октября нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры в Киевской области. В четверг, 3 ноября, в Киевской области ликвидировали последствия и возобновили электроснабжение.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба утром 3 ноября сообщили, что энергетики заживили всех абонентов, которые оставались без электроснабжения из-за обстрелов 31 октября.

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В Киевской области стабилизационные отключения света

В то же время Кулеба отметил, что, несмотря на восстановление света, в Киевской области будут отключать свет. В частности, с 5.00 в Киевской области начались стабилизационные отключения электроэнергии.

Глава Киевского ОВА подчеркнул, что это необходимо, чтобы уменьшить нагрузку на сети и избежать аварийных ситуаций.

Россия атаковала энергетические объекты Украины

Российские военные 31 октября в очередной раз нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Только в течение 3 часов кафиры выпустили 50 ракет по Украине, из которых силы ПВО сбили сразу 44 .

Российские террористы нанесли ракетный удар по Киеву , в результате чего в столице возникли перебои со светом. Кулеба 1 ноября информировал, что в Киевской области около 20 тысяч абонентов остаются без электроснабжения .

Глава Киевской ОВА предупреждал, что в области может произойти полное отключение электроэнергии . Это произойдет, если Россия будет продолжать ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры, и ее не смогут сохранить благодаря ПВО.



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