Отключение света в Украине 26 октября: графики по областям
Жителей ряда областей 26 октября ожидает отключение электроэнергии. Узнайте, когда в вашем населённом пункте могут прекратить подачу электроэнергии.
- 1Стабилизационные отключения начались в Киевской области и в Киеве
- 2Свет будут выключать и в Одесской области
- 3Отключение света в Николаевской области
- 4Свет будут выключать также в Ровно
- 5Света не будет и в Днепропетровской области
- 6В Хмельницком также будут выключать свет
- 7Аварийные отключения будут и на Волыни
- 8Отключение света в Тернопольской области
- 9Что известно об аварийных отключениях во Львовской области
- 10Частично без света сидят в Виннице
Аварийные бригады продолжают ликвидировать последствия ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины. 24 канал рассказывает, в каких областях будут выключать свет 26 октября.
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Внимание! Некоторые сайты с графиками предоставления электроэнергии перегружены. Так что может быть так, что вы не с первого раза сможете войти. Не беспокойтесь, они вскоре возобновят свою работу.
Стабилизационные отключения начались в Киевской области и в Киеве
Как отмечают в ДТЭК, стабилизационные отключения электроэнергии в Киевской области и в Киеве начались в 07:45. Напомним, что процесс происходит в условные две смены. Населенные пункты поделены на 2 группы и между ними происходит чередование. Если свет есть в одной, то в другой его нет.
График отключения света в Киевской области:
С графиком отключения электроэнергии в Киеве можно ознакомиться по этой ссылке.
Как отмечают в ДТЭК, в компании работают над тем, чтобы абоненты не оставались без света дольше 4 часов. В то же время следует быть готовыми, что электроэнергию будут выключать после 4 часов восстановления ее подачи. Таким образом, суммарно за сутки у вас может не быть света 12 часов.Достойно внимания! Не исключают погрешность во времени, которое будет колебаться в пределах 30 – 40 минут. Это время нужно для того, чтобы провести переподключение между запитанными группами.
Свет будут выключать и в Одесской области
Здесь стабилизационные мероприятия были введены с 08:00. Для жителей Одессы работает схема с группами, но их уже три. И между ними будут чередования каждые 4 часа, чтобы равномерно нагружать сеть.
График отключения света в Одессе:
По этой ссылке можно найти информацию об отсутствии электроэнергии по всей области.
Отключение света в Николаевской области
Как отметил глава ОВА Виталий Ким, в 08:00 начались стабилизационные отключения в области. По его словам, пришлось отключить от питания все 10 групп потребителей.
Свет будут выключать также в Ровно
Как сообщил городской глава Ровно Александр Третяк, ряд улиц города будут оставаться без света. Электроэнергию выключили с 08:00 до 13:00. По этой ссылке можно узнать список адресов.
Позже мэр города добавил, что с 13:00 до 18:00 планово будут выключать свет и по другим адресам:
- мк. Район Северный,
- район Чайка,
- ул. Буковинская,
- ул. Грушевского (частично),
- ул. Коновальца,
- ул. Шухевича,
- ул. Богоявленская,
- ул. В. Дивизии,
- мк. Район Тютковичи,
- ул. Князя Романа,
- ул. Гагарина,
- ул. Безручка,
- ул. Героев Мариуполя,
- ул. Фабричная,
- ул. Ленокомбинатовская,
- ул. Конотопской битвы,
- ул. Мицкевича 9, 11.
Света не будет и в Днепропетровской области
Как отмечают в ДТЭК, свет начали выключать с 07:41. Сам Днепр разделен на три группы, между которыми будут чередовать подачу электроэнергии в течение дня. Ознакомьтесь с графиком, чтобы знать, когда в вашем доме не будет света.
График отключения света в Днепре:
А по этой ссылке можно узнать, когда не будет электроэнергии в вашем населенном пункте в Днепропетровской области.
В Хмельницком также будут выключать свет
Жителей Хмельницкого также предупредили о возможном отключении электроэнергии. В "Хмельницкоблэнерго" отметили, что в области введено 6 очередей графика аварийных отключений. После отключения света его будут восстанавливать через 2 – 3 часа.
Чтобы получать информацию об отключении света, следует зайти в Личный кабинет потребителя. В нем ввести свои данные, что позволит получать актуальные сведения о том, когда в вашем населенном пункте или по вашему адресу не будет электроэнергии.
Аварийные отключения будут и на Волыни
Как отмечают в ЧАО "Волыньоблэнерго", в области будут аварийные отключения подачи электроэнергии. Компания делает акцент на формировании графиков ограничения подачи света и мощностей для промышленных потребителей.
Отключения в регионе не будут происходить хаотично. Их будут согласовывать с диспетчером Западного региона. В то же время никакой информации ни о времени, ни о самих населенных пунктах не сообщают.
График аварийных отключений – это не график с датой и перечнем населенных пунктов, это перечень линий электропередач, которые подпадают под немедленное отключение в случае получения соответствующего распоряжения,
– подчеркивают в сообщении.
Следовательно, предсказать, когда произойдет отключение невозможно. Свет перестанут подавать в том случае, когда это будет необходимо, чтобы предотвратить существенные проблемы в сети.
Отключение света в Тернопольской области
Глава Тернопольской ОВА Владимир Труш тоже отметил, что в области запланированы аварийные отключения света. Он добавил, что по состоянию на 10.00 26 октября отключены 1, 2, 3, 4, 5, а также 6 очереди. То есть без электроэнергии осталось более 800 населенных пунктов области. По его словам, Тернопольщина превышает нормы потребления света, поэтому их пришлось ограничить.
Чтобы узнать более подробную информацию об отключении, можно позвонить в колцентр "Тернопольоблэнерго". Номер телефона: 0 800 50 90 40.
Что известно об аварийных отключениях во Львовской области
По словам главы ОВА Максима Козицкого, для удобства жителей создано несколько сервисов, которые позволят получить необходимую информацию. В том числе и касающаяся аварийных отключений.
На сайте "Львовоблэнерго" можно узнать, к какой группе относится ваш дом, а их в общем – 4. Таким образом вы будете понимать, останетесь ли без света, когда его будут выключать планово.Внимание! Страница работает в тестовом режиме. Так что возможны сбои в ее работе.
В настоящее время стабилизационных отключений во Львовской области еще не происходит. Но они могут быть введены в любой момент, когда поступит распоряжение от НЭК "Укрэнерго".
По этой ссылке вы можете ознакомиться с перечнем адресов, где на 09:30 нет света. Электроэнергию перестали подавать в связи с аварийным отключением.
Частично без света сидят в Виннице
"Винницкие городские электросети" сообщили абонентам города. В компании отметили, что на некоторых улицах временно отключили электроснабжение. Света нет по следующим адресам:
- И. Богуна, 75 – 179
- Д. Миклера (бывшая ул. Мичурина)
- Руданского
- Героев Нацгвардии, 2 – 20
- А. Янгеля, 8 – 16, 63
- Стрелецкая, 54, 56
- Героев Неба, 3, 5
- Варшавская, 16, 16-А
- Келецкая, 126 – 134
- О. Довженко, 75 – 145
- Брацлавская, 14 – 20
- И. Костецкого, 13 – 41
- Б. Претвича, 1 – 32
- Палиев Яр, 14 – 42
- П. Нищинского, 7 – 41
- Учительская
- О. Пчелки
- В. Даценко (бывшая ул. Немировича-Данченко)
- Яблонева
Сообщают, что ориентировочно свет в жилищах по этим адресам должен появиться в 16:30.
Жителей этих и других областей Украины просят быть ответственными. Их призывают с 07:00 по 23:00 минимизировать использование энергоемких приборов. Также не стоит включать по несколько приборов одновременно.
Напомним, что 19 октября стало известно о повреждении почти 40% электростанций Украины. В результате до сих пор происходят стабилизационные отключения. Вас же мы призываем более ответственно относиться к потреблению электроэнергии. Это позволит снизить нагрузку на сеть и минимизировать количество времени, которое придется провести без света.
Как правильно пользоваться электроприборами / Инфографика 24 канала
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