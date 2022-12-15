В некоторых регионах ввели аварийные отключения: в Укрэнерго заявили о сложной ситуации со светом

По состоянию на 15 декабря в энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Ситуацию усложняют погодные условия: снег, оледенение, сильные порывы ветра.

Ремонтные бригады круглосуточно работают над восстановлением поврежденного при обстреле оборудования. Об этом заявили в Укрэнерго.

Важно Графики не действуют: в Киевской области ввели экстренные отключения света

Какая в Украине ситуация со светом

На Востоке Украины враг снова нанес артиллерийский удар по одному из деоккупированных районов. В результате этого повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Аварийно-восстановительные работы начнутся после разрешения военных.

Всем облэнерго доведены лимиты суточного потребления электроэнергии. К сожалению, уже утром в некоторых областях они превышены и применены аварийные отключения,

– отметили в Укрэнерго.

Для получения точной информации по отдельному региону советуют следить за сообщениями операторов системы распределения (облэнерго). Список облэнерго можно найти по ссылке.

Отключение света в Украине: последние новости