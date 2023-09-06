Кто из депутатов провалил голосование за правку об открытии деклараций: поименный список

6 сентября 2023, 13:00
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Верховная Рада проголосовала за законопроект, предусматривающий возобновление электронного декларирования для чиновников. Однако среди депутатов не нашлось достаточно желающих, чтобы сделать соответствующие документы обязательно публичными для СМИ и людей. К счастью, поименные списки относительно того, кто и как голосовал, есть в открытом доступе.

Этот законопроект имеет номер 9534 и в общей сложности его поддержало 329 парламентов. А вот за одну из самых главных поправок с номером 371 проголосовало всего 199 нардепов, потому она не была принята. А значит, госслужащие все еще имеют право не делать публичными декларации для широкой общественности.

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В этом материале 24 Канала узнайте, как голосовали народные избранники. В частности, поименные списки членов фракций и групп , которые "воздержались" были "против" или просто не голосовали за законопроект.

Кто провалил голосование за открытое е-декларирование

"Слуга народа"

Фракция "Слуги народа" дала 117 голосов "за" правку с номером 371. Против был только нардеп-гречкосий из Харьковщины Микиша Дмитрий Сергеевич. А вот "воздержались" такие избранники:

  1. Бунин Сергей Валерьевич;
  2. Гетманцев Даниил Александрович;
  3. Диденко Юлия Александровна;
  4. Драбовский Анатолий Григорьевич;
  5. Загоруйко Алина Леонидовна;
  6. Заславский Юрий Иванович;
  7. Здебский Юрий Викторович;
  8. Калаур Иван Романович;
  9. Колесник Анна Сергеевна;
  10. Мазурашу Георгию Георгиевичу;
  11. Неклюдов Владлен Михайлович;
  12. Березин Максим Юрьевич;
  13. Божик Валерий Иванович;
  14. Брагар Евгений Вадимович;
  15. Локтионова Наталья Валентиновна;
  16. Петруняк Евгений Васильевич;
  17. Савченко Ольга Станиславовна;
  18. Стрихарский Андрей Петрович.

В то же время не присутствовали на заседании или просто не проголосовали такие нардепы от "Слуг":

  1. Арахамия Давид Георгиевич;
  2. Арсенюк Олег Алексеевич;
  3. Бабий Роман Вячеславович;
  4. Беленюк Жан Венсанович;
  5. Божков Александр Валерьевич;
  6. Бондаренко Олег Владимирович;
  7. Бородин Владислав Валерьевич;
  8. Бужанский Максим Аркадьевич;
  9. Ватрас Владимир Антонович;
  10. Войцеховский Виталий Александрович;
  11. Гайду Александр Васильевич;
  12. Галушко Николай Леонидович;
  13. Герасименко Игорь Леонидович;
  14. Воробей Александр Сергеевич;
  15. Гринчук Оксана Анатольевна;
  16. Грищенко Татьяна Николаевна;
  17. Гузенко Максим Васильевич;
  18. Дануца Александр Анатольевич;
  19. Дирдин Максим Евгеньевич;
  20. Дмитриева Оксана Александровна;
  21. Дубнов Артём Васильевич;
  22. Дунда Олег Андреевич;
  23. Жмеренецкий Алексей Сергеевич;
  24. Заблоцкий Марьян Богданович;
  25. Забуранная Леся Валентиновна;
  26. Задорожный Николай Николаевич;
  27. Зуев Максим Сергеевич;
  28. Ионушас Сергей Константинович;
  29. Кабанов Александр Евгеньевич;
  30. Камельчук Юрий Александрович;
  31. Каптелов Роман Владимирович;
  32. Касай Геннадий Александрович;
  33. Касай Константин Иванович;
  34. Кисель Юрий Григорьевич;
  35. Ковалев Артем Владимирович;
  36. Казак Владимир Васильевич;
  37. Колев Олег Викторович;
  38. Колюх Валерий Викторович;
  39. Копанчук Елена Евгеньевна;
  40. Копыленко Александр Любимович;
  41. Кормышкина Ирина Валерьевна;
  42. Короленко-Усова Валентина Юрьевна;
  43. Кострийчук Сергей Владимирович;
  44. Костюк Дмитрий Сергеевич;
  45. Крейденко Владимир Викторович;
  46. Криворучкина Елена Владимировна;
  47. Кубит Юрий Михайлович;
  48. Кузнецов Алексей Александрович;
  49. Кузьминых Сергей Владимирович;
  50. Культенко Артем Валерьевич;
  51. Кунаев Артем Юрьевич;
  52. Куницкий Александр Олегович;
  53. Лис Елена Георгиевна;
  54. Литвиненко Сергей Анатольевич;
  55. Литвинов Александр Николаевич;
  56. Личман Анна Васильевна;
  57. Любота Дмитрий Валерьевич;
  58. Ляшенко Анастасия Алексеевна;
  59. Марусяк Олег Романович;
  60. Марченко Людмила Ивановна;
  61. Марчук Игорь Петрович;
  62. Михайлюк Галина Олеговна;
  63. Молчан Алексей Васильевич;
  64. Мокан Василий Иванович;
  65. Мотовиловец Андрей Викторович;
  66. Мурдий Игорь Юрьевич;
  67. Наталуха Дмитрий Андреевич;
  68. Негулевский Игорь Петрович;
  69. Нестеренко Кирилл Александрович;
  70. Никитина Марина Викторовна;
  71. Новиков Михаил Николаевич;
  72. Остапенко Анатолий Дмитриевич;
  73. Пасечный Александр Станиславович;
  74. Прощук Эдуард Петрович;
  75. Пуртова Анна Анатольевна;
  76. Пушкаренко Арсений Михайлович;
  77. Репина Элла Анатольевна;
  78. Рублев Вячеслав Владимирович;
  79. Руденко Ольга Сергеевна;
  80. Солодуха Ольга Валерьевна;
  81. Салийчук Александр Вячеславович;
  82. Северин Сергей Сергеевич;
  83. Стернийчук Валерий Александрович;
  84. Струневич Вадим Олегович;
  85. Сушко Павел Николаевич;
  86. Тарарин Николай Александрович;
  87. Тарасов Олег Сергеевич;
  88. Тистик Ростислав Ярославович;
  89. Ткаченко Александр Михайлович;
  90. Федиенко Александр Павлович;
  91. Чернявский Степан Николаевич;
  92. Черный Дмитрий Сергеевич;
  93. Швачко Антон Алексеевич;
  94. Шол Маргарита Витальевна;
  95. Скворец Любовь Александровна;
  96. Яковлева Нелли Ильинична;
  97. Янченко Галина Игоревна;
  98. Ясько Елизавета Алексеевна;
  99. Яцик Юлия Григорьевна.

Обратите внимание! Во время голосования за этот законопроект в целом "воздержался" только один народный депутат. Речь идет о Тищенко Николае Николаевиче. Сейчас он внефракционный, однако до скандала с "рабочей поездкой" в Таиланд был одним из "Слуг".

"Европейская Солидарность"

Большинство членов фракции "Европейская Солидарность" поддержали соответствующую правку. Политическая сила дала "за" нее 22 голоса. Отсутствовали следующие 5 народных избранников:

  1. Зинкевич Яна Вадимовна;
  2. Князевич Руслан Петрович;
  3. Никорак Ирина Петровна;
  4. Чийгоз Ахтем Зейтуллаевич;
  5. Южанина Нина Петровна.

"Батькивщина"

Всего 5 нардепов от "Батькивщины" нажали на зеленые кнопки. Не голосовали или отсутствовали следующие избранники:

  1. Абдуллин Александр Рафкатович;
  2. Бондарев Константин Анатольевич;
  3. Власенко Сергей Владимирович;
  4. Волынец Михаил Яковлевич;
  5. Данилов Виталий Богданович;
  6. Дубиль Валерий Александрович;
  7. Ивченко Вадим Евгеньевич;
  8. Кабаченко Владимир Викторович;
  9. Кожемякин Андрей Анатольевич;
  10. Крулько Иван Иванович;
  11. Лабунская Анжелика Викторовна;
  12. Мейдич Олег Леонидович;
  13. Немыря Григорий Михайлович;
  14. Николаенко Андрей Иванович;
  15. Пузийчук Андрей Викторович;
  16. Тарута Сергей Алексеевич;
  17. Тимошенко Юлия Владимировна;
  18. Цымбалюк Михаил Михайлович;
  19. Шкрум Алена Ивановна.

Внефракционные

Из 24 внефракционных парламентариев "за" было 7, "против" – один Тищенко, а "воздержались" – 3:

  1. Гриб Виктория Александровна;
  2. Магера Сергей Васильевич;
  3. Магомедов Муса Сергоевич.

Не были или не голосовали:

  1. Буймистер Людмила Анатольевна;
  2. Гунько Анатолий Григорьевич;
  3. Дубинский Александр Анатольевич;
  4. Иванисов Роман Валерьевич;
  5. Киссе Антон Иванович;
  6. Минько Сергей Анатольевич;
  7. Разумков Дмитрий Александрович;
  8. Савчук Оксана Васильевна;
  9. Соха Роман Васильевич
  10. Стефанчук Руслан Алексеевич;
  11. Христенко Федор Владимирович;
  12. Шпенов Дмитрий Юрьевич;
  13. Яценко Антон Владимирович.

"Платформа за жизнь и мир"

Поддержали правку 15 нардепов, не голосовали или отсутствовали следующие:

  1. Левочкин Сергей Владимирович;
  2. Мамка Григорий Николаевич;
  3. Нимченко Василий Иванович;
  4. Павленко Юрий Алексеевич;
  5. Пономарев Александр Сергеевич;
  6. Суркис Григорий Михайлович;
  7. Черный Виктор Иванович.

"Голос"

От фракции "Голос" было 17 голосов "за", не присутствовали следующие 3 нардепа:

  1. Василенко Леся Владимировна;
  2. Костенко Роман Васильевич;
  3. Пипа Наталья Романовна.

"Доверие"

Депутатская группа "Доверие" дала 7 голосов "за" правку. "Удержались" 3 нардепа:

  1. Вацак Геннадий Анатольевич;
  2. Иванчук Андрей Владимирович;
  3. Приходько Борис Викторович.

Не голосовали или не присутствовали – 8 избранников:

  1. вельможный Сергей Анатольевич;
  2. Горват Роберт Иванович;
  3. Кот Андрей Богданович;
  4. Кулинич Олег Иванович;
  5. Лунченко Валерий Валерьевич;
  6. Поляк Владислав Николаевич;
  7. Сухов Александр Сергеевич;
  8. Шахов Сергей Владимирович.

"Восстановление Украины"

Всего один нардеп от депутатской группы "Восстановление Украины" был "за". Вместе с тем "воздержались" – 4:

  1. Бурмич Анатолий Петрович;
  2. Гнатенко Валерий Сергеевич;
  3. Лукашев Александр Анатольевич;
  4. Ковалев Александр Иванович.

Отсутствовали или не голосовали:

  1. Воронько Олег Евгеньевич;
  2. Ефимов Максим Викторович;
  3. Исаенко Дмитрий Валерьевич;
  4. Кисилев Игорь Петрович;
  5. Мороз Владимир Викторович;
  6. Приходько Наталья Игоревна;
  7. Славицкая Антонина Керимовна;
  8. Столар Вадим Михайлович;
  9. Фельдман Александр Борисович;
  10. Шевченко Евгений Владимирович;
  11. Юрченко Александр Николаевич;
  12. Яковенко Евгений Геннадиевич.

"За будущее"

Депутатская группа "Партия "За будущее" 8 голосами поддержала правку. Воздержался только Герега Александр Владимирович, а отсутствовали или не голосовали такие избранники:

  1. Дубневич Ярослав Васильевич;
  2. Ивахов Степан Петрович;
  3. Лабазюк Сергей Петрович;
  4. Молоток Игорь Федорович;
  5. Палка Игорь Петрович;
  6. Рудык Сергей Ярославович;
  7. Урбанский Анатолий Игоревич;
  8. Шаповалов Юрий Анатольевич.

Инфографика: итог

Движение "Честно" обнародовал инфографику, на которой видно в соотношении, как та ли партия голосовала за поправку с номером 371.


Как фракции и группы голосовали за открытое электронное декларирование / Картинка руху "Честно"

Однако подчеркнем, что соответствующий законопроект по состоянию на 6 сентября еще не подписан президентом. Общественность требует у Зеленского наложить на него вето.

А вот глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не устает повторять, что:

  • через год автоматически весь реестр будет открыт, как и раньше.
  • в законопроекте предусмотрена норма, согласно которой декларант может добровольно открыть свою декларацию для всех людей, а не только для определенных органов.

По словам Арахамии, он и руководство парламента первыми подадут в НАПК просьбы об открытии деклараций для широкого сообщества. Однако заметим, что нардеп не присутствовал при голосовании за соответствующую правку.

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак