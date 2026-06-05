У Путина есть три страха, и мы нажали на все, – эксперт об открытом письме Зеленского

Вечером 4 июня украинский президент обнародовал свое открытое письмо Путину с предложением завершить войну. 5 июня глава Кремля должен выступить на Петербургском международном экономическом форуме. Очевидно, что его речь спичрайтерам пришлось быстро редактировать на фоне появления обращения от Зеленского.

Об этом в эфире 24 Канала отметил председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак, предположив, что в речи Путина на ПМЭФ может быть призыв к миру, но Зеленский эту инициативу своим письмом уже перехватил.

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Открытое письмо Зеленского: на какие болезненные точки он нажал?

В открытом письме президента Украины к Путину в частности указывается, что он у власти находится уже 26 лет и почти половину этого срока – в войне против Украины. Зеленский призвал к мирному урегулированию и напомнил, что история не раз показывала, что когда Россия устает, в ней происходят изменения.

Сейчас россияне начали чувствовать на себе войну, украинские дроны долетают на все большее расстояние, уже добираются до Москвы и Петербурга, растет экономический кризис, образовался дефицит топлива. Параллельно усиливаются всяческие запреты для русского народа. От этого он очевидно, по словам Зеленского, устал и это может иметь последствия лично для главы Кремля.

Президент Украины также указал в своем письме, что после 26 лет старость начала брать свое. Он добавил, что чем дальше, тем больше будет усталость и от Путина.

"У Путина есть три страха. Первый – неконтролируемая Россия, когда внутри нее происходят определенные процессы. Второй – старость, о чем напрямую заявил Зеленский. Третий – субъектность Украины. Все три страха были изложены в этом письме. Вряд ли это можно рассматривать как приглашение к диалогу. Потому что когда человеку, который у власти находится 26 лет, указывают на его слабые, болевые точки, то вряд ли он будет воспринимать это с критическим мышлением", – озвучил Шлинчак.

Анализ письма Зеленского к Путину: смотрите в видео

Путин, по убеждению председателя правления Института мировой экономики, является фанатиком. Он отметил на том, что когда ему говорят, что надо отвергать вариант по применению Россией тактического ядерного оружия, он к этому относится довольно осторожно. Ведь у фанатиков очень четко прослеживается их главная линия – что если не они, то после них хоть потоп. Путин об этом неоднократно артикулировал.

У него есть известная фраза о том, что зачем такой мир, если в нем не будет России. Все движется по такому сценарию, что мир в определенный момент может оказаться без этого образования под названием Россия. Рано или поздно оно распадется или будет под контролем нескольких совершенно разных лидеров, которые будут соревноваться между собой,

– убежден Шлинчак.

Размышляя над выступлением Путина, который должен состояться на экономическом форуме в Петербурге, Шлинчак напомнил, что пресс-секретарь российского диктатора Песков не раз анонсировал его грандиозные речи, однако потом они превращались в большой пшик.

Относительно российских элит, которые вероятно сегодня обсуждают открытое письмо Зеленского, можно сделать вывод, что у них есть понимание, что курс России движется не в ту сторону. Однако они могут об этом говорить, по мнению Шлинчака, только между собой, но вряд ли будут проявления в публичной плоскости. По его словам, никто против Путина не пойдет, пока он будет оставаться арбитром между этими элитами.

Основные тезисы открытого письма к Путину