Почему ирану не выгодно сотрудничество с россией: Жданов объяснил основные недостатки союза
У ирана сегодня нет времени для налаживания сотрудничества с россией, поскольку страну лихорадит внутренними протестами. Диалог Тегерана с москвой может навредить перспективным планам иранского руководства.
Поставлять военную помощь кремлю иран сможет через посредников. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.
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Эксперт считает, что ирану не выгодно на сегодняшний день сотрудничать с россией из-за внутренних проблем.
У ирана огромные внутренние проблемы. Нельзя сказать, что это революция или что эти митинги перерастут в революцию, но уже дошло до того, что большая территория ирана охвачена протестами. Там уже силовое противостояние – армия применяет огнестрельное оружие, есть раненые и убитые, протестанты применяют коктейли молотова и камни,
– объяснил обозреватель.
По его словам, схема продажи иранских дронов россии могла включать посредников, в том числе террористов из "Хезболлы".
"Эта схема может работать. Из-за нее иранские военные будут продавать эти дроны. Тем более в такой ситуации этот процесс могут продолжить. Относительно открытой поддержки ираном россии – здесь я очень сомневаюсь. Если религиозным лидерам Ирана удастся на этот раз удержать власть, то я думаю, что для стабилизации ситуации им нужен экономический подъем", – убежден Жданов.
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По его мнению, этого можно ожидать только после ядерного соглашения с США, что гарантирует ирану выход на международные рынки "в белую", получая чистую прибыль и увеличивая поступление валюты в казну государства.
"На сегодняшний день на разных замороженных счетах есть около 12 миллиардов долларов, которые иран не получил за свою нефть, когда наложили на них санкции. Я думаю, что в Тегеране очень захотят получить эти деньги обратно. Присоединение к россии в этом случае – последний шаг, на который захочет пойти руководство страны", – резюмировал Жданов.
Иран поставляет дроны россии: что известно
- О том, что россия может получить иранские дроны, в СМИ говорили еще летом. В частности, сообщалось, что у Белого дома есть данные о том, что Иран может поставить россии ударные беспилотники.
- В то же время иран отрицал это, а министр иностранных дел Нассер Канаани уверял, что иран не будет поставлять россии оружие, в том числе и беспилотники.
- Однако уже в начале августа американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что иран мог отправить БпЛА в россию для полевых испытаний. И, мол, россияне начали тренировку с иранскими беспилотниками.
- 30 августа представители администрации Джо Байдена сообщили журналистам, что россияне забрали часть дронов с иранского аэродрома и уже доставили их в россию.
- Уже в сентябре украинские военные начали сбивать иранские дроны, которые россияне маркируют другими марками.
- Из-за использования иранских дронов президент Владимир Зеленский поручил МИД отреагировать на это. Впоследствии, Украина приняла решение лишить посла ирана в Украине аккредитации и сократить кадровый состав иранского посольства.
- В то же время в Тегеране отвергли все обвинения и заговорили о "внешнем влиянии" на отношения с Украиной со стороны третьих стран.
- Впоследствии Украина ответила на позицию ирана, подчеркнув, что единственной "третьей стороной" есть иранские беспилотники, которые ВСУ сбивают в нашем небе. В Киеве уверены, что только Тегеран несет полную ответственность за разрушение отношений с Украиной.
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