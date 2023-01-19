Лукашенко находится среди многих огней и использует Путина как денежный мешок, – Гудков

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пока находится не в выгодном положении. Не в лучшей обстановке и сам президент России Владимир Путин.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. По его словам, о своем ничтожном положении Лукашенко прекрасно знает.

Интересно Европарламент проголосовал за трибунал для Путина и Лукашенко

Чего/кого боится Лукашенко

Геннадий Гудков подчеркнул, что самопровозглашенный руководитель Беларуси пытается противостоять всему тому, что его окружает. Одна из угроз – силовики, прекрасно знающие о вероятном развитии событий.

"Силовики скажут: "Ты что творишь? Ты хочешь, чтобы мы погибали из-за этого безумного Путина?", – добавил он.

По словам оппозиционера, еще одна угроза – западные страны.

Почему Лукашенко не продать Западу? Очень просто за гарантии безопасности, выход из ситуации, разрешение кризиса,

– подчеркнул он.

Александр Лукашенко оказался в тяжелом положении.

Геннадий Гудков объяснил, какие отношения у Лукашенко с Путиным: смотрите видео

Почему Лукашенко до сих пор жив

Геннадий Гудков рассказал, что у главы Беларуси пока просто нет выхода.

Лукашенко не между двух огней, он среди многих огней,

– подчеркнул он.

По его мнению, то, что Лукашенко все еще выжил, очень странно.

"Возможно, он счастливчик и у него острое обоняние опасности. Впрочем, у него ситуация не очень", – объяснил оппозиционер.

Не лучше обстоит дело и у российского диктатора Путина.

Какая ситуация у Путина

Гудков подчеркнул, что у президента России практически нет внешней поддержки.

"Наверное, единственные, с кем он может говорить, это Иран и Северная Корея. На этом можно ставить точку, потому что Венесуэла брезгует, Си Цзиньпин посылает", – подчеркнул он.

По мнению оппозиционера, к Лукашенко Путин тоже не обратится.

Лукашенко его ненавидит тихой ненавистью, но использует его как мешок с деньгами, чтобы вытряхнуть из него необходимую сумму для кормления своего аппарата,

– объяснил он.

Так что отношения между главами государств все же натянуты.

Угроза наступления из Беларуси: мнения экспертов