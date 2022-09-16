Энергетический кризис и лимит цены на газ: это последний шанс для путина, Европа будет торговаться

В Европе поняли, что россия не является надежным экономическим партнером. В то же время Брюссель может дать последний шанс москве, чтобы решить свои проблемы на зиму.

Если глава кремля владимир путин не сможет договориться с ЕС по энергетическому сотрудничеству, против Москвы могут ввести новые ограничения. Об этом 24 каналу рассказал глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук.

Обратите внимание Давление на Байдена нарастает, – Рыбачук о намерениях признать россию террористом

Эксперт отметил, что сегодня в Европе считают россию "потерянной" для себя.

Россия для европейцев больше не является партнером. Они понимают, что это последний шанс для путина. Они могут как-то торговаться, чтобы пройти эту зиму. Но в перспективе этот корабль уже развернулся: россия и газпром никогда не будут надежными партнерами для ЕС. Это просто совершенно очевидно,

– объяснил обозреватель.

По его словам, Европа договорилась установить верхнюю цену на российскую нефть, однако к такому же решению Брюссель может прийти так же и по газу.

"Это процесс. Европейцы, в частности немцы – потихоньку приходят в себя. Это эволюционный процесс. В общем, когда мы говорим о ЕС, у них сложная ситуация", – добавил аналитик.

Читайте также Украина может согласиться на возобновление экспорта аммиака из россии: Зеленский назвал условие

По его мнению, наибольшими темами в повестке дня ЕС являются вопросы будущего расширения союза и отказ от единодушия принятия решений.

"Каждое расширение сопровождается изменениями в Соглашение о ЕС. Не было никакого расширения, когда соглашение не менялось. Сейчас немцы и французы задали еще и вопрос, чтобы прекратить решать консенсусом – все из-за Венгрии, которая постоянно блокирует какие-то решения", – резюмировал Рыбачук.

Санкции против россии: что известно

Российская экономика сейчас переживает не лучшие времена. Сегодня страна-агерсор зарабатывает гораздо меньше, чем зарабатывала еще год назад. Ведь кроме нефтегазовых доходов у россиян было еще несколько направлений, доходы по которым сократились из-за санкций.

Конечно, кремль и пропагандисты пытаются убедить весь мир в том, что "все под контролем". Но о реальной ситуации, которая довольно неутешительная, свидетельствуют две цифры – падение НДС (индикатор объема торговли) и падение НДФЛ (налога на доходы).

Полномасштабное вторжение россии в Украину также коснулось кошельков рядовых граждан государства-агрессора. Да, их доходы и покупательная способность существенно снизились. По официальным данным росстата, в I квартале (январь – март) реальные доходы населения упали на 1,2% по сравнению с 2021 годом, а во II квартале (апрель – июнь) – еще на 0,8%.

В то же время, страны G7 согласились установить предельную цену на российскую нефть. Это ограничение, в частности, призвано уменьшить доходы москвы и ее способность финансировать войну против Украины. Это ограничение будет касаться не только стран Евросоюза, но и всего мира.

Также страны G7 пытаются решить, как снизить давление на энергетическом рынке. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, это самый эффективный способ ударить по доходам путина. Это еще приведет к падению мировых цен на энергоносители.

Вас также может заинтересовать – в США прямо говорят о победе Украины над россией: смотрите видео