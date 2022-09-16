Якщо глава кремля владімір путін не зможе домовитися з ЄС щодо енергетичної співпраці, проти москви можуть запровадити нові обмеження. Про це 24 каналу розповів голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук.

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Експерт зазначив, що сьогодні у Європі вважають росію "втраченою" для себе.

росія для європейців більше не є партнером. Вони розуміють, що це останній шанс для путіна. Вони можуть якось торгуватися, щоб пройти цю зиму. Але у перспективі цей корабель вже розвернувся: росія і "газпром" ніколи не будуть надійними партнерами для ЄС. Це просто абсолютно очевидно,

– пояснив оглядач.

За його словами, Європа домовилася встановити верхню ціну на російську нафту, проте до такого ж рішення Брюссель може прийти так само й щодо газу.

"Це процес. Європейці, зокрема німці – потихеньку приходять до тями. Це еволюційний процес. Загалом, коли ми говоримо про ЄС, у них складна ситуація", – додав аналітик.

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На його думку, чи не найбільшими темами на порядку денному ЄС є питання майбутнього розширення союзу і відмова від одностайності прийняття рішень.

"Кожне розширення супроводжується змінами до Угоди про ЄС. Не було жодного розширення, коли угода не змінювалася. Зараз німці та французи поставили ще й питання, щоб припинити вирішувати консенсусом – все через Угорщину, яка постійно блокує якісь рішення", – резюмував Рибачук.

Санкції проти росії: що відомо

російська економіка зараз переживає не найкращі часи. Сьогодні країна-агерсорка заробляє набагато менше, ніж заробляла ще рік тому. Адже крім нафтогазових доходів у росіян було ще кілька напрямків, прибутки з яких скоротилися через санкції.

Звичайно, кремль і пропагандисти намагаються переконати весь світ в тому, що "все під контролем". Але про реальну ситуацію, яка є доволі невтішною, свідчать дві цифри – падіння ПДВ (індикатор об'єму торгівлі) та падіння ПДФО (податку на доходи).

Повномасштабне вторгнення росії в Україну також торкнулося гаманців пересічних громадян держави-агресорки. Так, їхні доходи та купівельна спроможність суттєво знизились. За офіційними даними росстату, у I кварталі (січень – березень) реальні доходи населення впали на 1,2% проти 2021 року, а у II кварталі (квітень – червень) – ще на 0,8%.

Водночас країни G7 погодилися встановити граничну ціну на російську нафту. Це обмеження, зокрема, має на меті зменшити доходи москви та її здатність фінансувати війну проти України. Це обмеження стосуватиметься не лише країн Євросоюзу, а й загалом усього світу.

Також країни G7 намагаються вирішити, як зменшити тиск на енергетичному ринку. Як заявила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр, це найефективніший спосіб вдарити по доходах путіна. Це ще й призведе до падіння світових цін на енергоносії.

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