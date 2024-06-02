Экс-глава разведки Евросоюза ответил, мог ли Китай позволить России развязать войну
Экономические отношения между Россией и Китаем стали гораздо более тесными с тех пор, как Россия напала на Украину 24 февраля 2022 года. Возникают подозрения, что начало российской агрессии могло быть выгодным Пекину.
Полковник запаса Вооруженных сил Литвы, экс-глава военной разведки Евросоюза Гинтарас Багдонас рассказал 24 Каналу, что Китай имеет успешную экономическую стратегию, развитие которой влияло на весь мир и до начала войны, которую Россия начала против Украины. По его мнению, если в Пекине и подозревали такие события, то точно не могли представить, какими будут масштабы и последствия.
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Китаю не выгодна война в Украине
Гинтарас Багдонас считает, что если бы Китай имел возможность повлиять на начало войны в Украине, то был бы против, потому что ему невыгодно это.
Китай использует ситуацию, потому что имеет неограниченные полномочия (в России – 24 Канал). Он конечно поможет Путину с оружием, но не открыто. Сейчас Китаю эта ситуация выгодна, но в начале войны это было не так,
– сказал он.
У Китая были совсем другие планы на будущее, но, по мнению экс-главы разведки, когда Россия начала войну, то изменила все. Но Пекин смог выйти из этой ситуации и использует российские ресурсы для своей выгоды.
Россия в экономическом смысле зависит от Китая. КНР будет пытаться поддерживать связи с Западом, ведь там мощный экономический рынок. Пекин хочет балансировать между обоими,
– предположил он.
Отношения между Китаем и Россией
- Разведка располагает информацией, что в Россию регулярно поступают детали из Китая. Об этом Владимир Зеленский заявил во время общения со СМИ на конференции "Диалог – Шангри Ла" в Сингапуре. Он отметил, что Украина борется с тем, чтобы зарубежные детали не попадали на рынок агрессора. Однако из-за поддержки России Китаем война может идти дольше.
- В Великобритании считают, что Китай работает над передачей летального оружия России. Министр обороны Великобритании заявил, что летальное оружие уже или есть, или будет поступать.
- Начальник ГУР МО высказался относительно возможного сотрудничества России и Китая в плане вооружения. Буданов отметил, что Китай не передал ни одного готового оружия российской армии. В то же время, как заверили в Пекине, этого также не планируют делать и в будущем.