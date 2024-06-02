Полковник запасу Збройних сил Литви, ексглава військової розвідки Євросоюзу Гінтарас Багдонас розповів 24 Каналу, що Китай має успішну економічну стратегію, розвиток якої впливав на весь світ і до початку війни, яку Росія розпочала проти України. На його думку, якщо у Пекіні й підозрювали такі події, то точно не могли уявити, якими будуть масштаби й наслідки.
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Китаю не вигідна війна в Україні
Гінтарас Багдонас вважає, що якби Китай мав можливість вплинути на початок війни в Україні, то був би проти, бо йому невигідно це.
Китай використовує ситуацію, бо має необмежені повноваження (у Росії – 24 Канал). Він звичайно допоможе Путіну зі зброєю, але не відкрито. Зараз Китаю ця ситуація вигідна, але на початку війни це було не так,
– сказав він.
У Китаю були зовсім інші плани на майбутнє, але, на думку ексглави розвідки, коли Росія розпочала війну, то змінила все. Але Пекін зміг вийти з цієї ситуації й використовує російські ресурси для своєї вигоди.
Росія в економічному сенсі залежить від Китаю. КНР намагатиметься підтримувати зв'язки із Заходом, адже там потужний економічний ринок. Пекін хоче балансувати між обома,
– припустив він.
Відносини між Китаєм та Росією
- Розвідка має інформацію, що у Росію регулярно надходять деталі з Китаю. Про це Володимир Зеленський заявив під час спілкування зі ЗМІ на конференції "Діалог – Шангрі Ла" в Сінгапурі. Він зауважив, що Україна бореться з тим, аби закордонні деталі не потрапляли на ринок агресора. Проте через підтримку Росії Китаєм війна може йти довше.
- У Великій Британії вважають, що Китай працює над передачею летальної зброї Росії. Міністр оборони Великої Британії заявив, що летальна зброя вже або є, або буде надходити.
- Начальник ГУР МО висловився щодо можливої співпраці Росії й Китаю в плані озброєння. Буданов зазначив, що Китай не передав жодної готової зброї російській армії. Водночас, як запевнили у Пекіні, цього також не планують робити й в майбутньому.