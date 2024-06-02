Полковник запасу Збройних сил Литви, ексглава військової розвідки Євросоюзу Гінтарас Багдонас розповів 24 Каналу, що Китай має успішну економічну стратегію, розвиток якої впливав на весь світ і до початку війни, яку Росія розпочала проти України. На його думку, якщо у Пекіні й підозрювали такі події, то точно не могли уявити, якими будуть масштаби й наслідки.

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Китаю не вигідна війна в Україні

Гінтарас Багдонас вважає, що якби Китай мав можливість вплинути на початок війни в Україні, то був би проти, бо йому невигідно це.

Китай використовує ситуацію, бо має необмежені повноваження (у Росії – 24 Канал). Він звичайно допоможе Путіну зі зброєю, але не відкрито. Зараз Китаю ця ситуація вигідна, але на початку війни це було не так,

– сказав він.

У Китаю були зовсім інші плани на майбутнє, але, на думку ексглави розвідки, коли Росія розпочала війну, то змінила все. Але Пекін зміг вийти з цієї ситуації й використовує російські ресурси для своєї вигоди.

Росія в економічному сенсі залежить від Китаю. КНР намагатиметься підтримувати зв'язки із Заходом, адже там потужний економічний ринок. Пекін хоче балансувати між обома,

– припустив він.

Відносини між Китаєм та Росією