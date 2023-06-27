Где может быть старое израильское оружие: журналист прокомментировал заявление украинского посольства

После последних заявлений израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху о военной помощи Украине отношения между Киевом и Иерусалимом обострились. Поскольку оружие может оказаться в Иране, Израиль не хочет предоставлять его Украине.

Об этом 24 Каналу сказал журналист израильского аналитического портала "Детали" Роман Янушевский. Он прокомментировал заявление украинского посольства от 25 июня.

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"Уже прошли практически сутки после публикации Посольства Украины, просто не сразу на нее обратили внимание. Кроме устной реакции, никаких действий не было. Хотя в МИДе Израиля заявили, что намерены вызвать Посла Украины Евгения Корнийчука для разъяснения", – отметил Янушевский.

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Поскольку это еще не произошло, угроза может и остаться угрозой – и спор будет позади.

Израильское оружие могло оказаться в Иране

Украинское посольство в Израиле упрекнуло правительство страны в бездействии в помощи Киеву и сотрудничестве с Россией. Перед этим правительство Израиля "успешно провело два раунда политических переговоров высокого уровня" с МИД России, а премьер страны сделал ряд неоднозначных заявлений об Украине.

Израиль пока не поставлял Украине ни одного вооружения открыто. Речь идет только о различных системах ПВО и системах перехвата беспилотников.

"Поэтому не очень понятно, на чем основывается премьер-министр (премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, – 24 Канал). Возможно, спецслужбы ему сообщают о каких-то вещах, о которых нельзя говорить публично. Но это только мое предположение", – заметил Янушевский.

Если говорить о Сирии, где в последние годы пытается закрепиться Иран, там может быть израильское оружие по простой причине. Когда Израиль отступал из Ливана в 2000-х, некоторые склады с вооружением не удалось эвакуировать.

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