Никто в Европе не собирается отправлять войска в Украину, – премьер Чехии о заявлении Макрона

Недавно французский лидер Эммануэль Макрон удивил резонансным заявлением о вероятности введения войск Альянса в Украину. Однако, похоже, что не все планируют соглашаться с такой инициативой.

Напомним, что премьер-министры Польши и Чехии ранее уже прокомментировали заявление Эммануэля Макрона о возможности появления войск НАТО в Украине. Тогда Чешский премьер Петр Фиала дал понять, что Прага тоже не будет отправлять солдат на территорию нашего государства.

Смотрите также Каждое слово взвешено, – Макрон о своем резонансном заявлении о введении войск НАТО в Украину

Большинство считает эту идею неприемлемой

Во время выступления в парламенте Петр Фиала категорически отрицает вероятное участие войск Североатлантического альянса вместе с Украиной в ее противостоянии против России.

Было бы полезно, чтобы некоторые солдаты, например, из Франции, находились на территории Украины, не воевали там, но, возможно, помогали в обучении,

– заявил чешский премьер-министр.

Впрочем, он отметил, что большинство стран Европы сошлась на том, что этот вопрос не будет обсуждаться или рассматриваться в дальнейшем, поскольку такая идея для них "неприемлема".

Никто в Европе не собирается отправлять войска в Украину. Я не думаю, что надо драматизировать и пугать людей какими-то вещами, которые никто не предлагал и не предлагает в той форме, в которой они интерпретируются,

– подчеркнул глава правительства Чехии.

По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон выдвинул подобную тему в кулуарах спецсаммита в Париже. Однако подобные обсуждения заняли "минимум времени".

Макрон заявил о возможном вводе войск НАТО в Украину: последние новости