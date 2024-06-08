Держит Путина в неопределенности: какую игру ведет Франция по отправке инструкторов в Украину
Французский президент Эммануэль Макрон во время недавнего телефонного разговора с президентом США Джо Байденом предложил отправить западные войска в Украину для обучения наших военнослужащих. Однако американский лидер не согласился.
В то же время министр оборон Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж не будет отправлять своих инструкторов в Украину. Политолог Николай Давидюк объяснил 24 Каналу, почему позиция Франции постоянно варьируется.
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От чего зависит решение
На днях в западных СМИ появился материал, в котором назвали формулу коммуникации США с Украиной – "нет, нет, нет, возможно, да".
В течение последних трех месяцев между Вашингтоном и Киевом такой диалог. Сначала США говорят три "нет", потом "возможно", а после дают добро. Например, так было по HIMARS, F-16, возможности бить по территории России. Все это дает Украине возможность продвигаться дальше,
– отметил Давидюк.
По такой формуле сейчас идет Франция, потому что часть решения зависит от США. К тому же французы пытаются построить коалицию. По мнению политолога, Париж играет в свою игру и пытается держать Владимира Путина в неопределенности.
"Они (французы – 24 Канал) говорят, что не просто дадут инструкторов, а еще и найдут коалицию. Они за нас борются. Я думаю, что дожмем, но надо понимать, что это только первый шаг", – добавил политолог.
Введение западных инструкторов в Украину
- В конце февраля Макрон сделал резонансное заявление относительно введения войск НАТО в Украину. Впрочем, он отметил отсутствие консенсуса по этому поводу. С тех пор западные лидеры активно обсуждают этот вопрос, конечно, некоторые категорически против такого развития событий, но есть и те, кто уже думает, как реализовать эту инициативу.
- Президент Украины сказал, что надеется на возможное повторение "нормандского сценария", но в Украине. Напомним, что во время Второй мировой войны 6 июня 1944 года военные силы Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Канады и других союзников оккупированной нацистами Франции высадились в Нормандии, чтобы свергнуть власть Третьего Рейха.
- Также 6 июня Макрон заявил, что хочет, чтобы Франция подготовила бригаду для ВСУ.