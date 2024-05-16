Минобороны Греции отрицает факт тайной передачи оружия в Украину
Источник:Ekathimerini
Ранее СМИ сообщали о том, что Греция тайно отправила в Украину 250 контейнеров с вооружением. В четверг, 16 мая, Министр обороны Греции Никос Дендиас опроверг эту информацию.
Дендиас отметил, что Греция поставляла Украине оружие и боеприпасы в течение последних двух лет, но не отправляла вооружение, которое является критически важным для обороны страны. Он также заявил, что они не скрывают информации о продаже оружия
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Греция не передает оружие в Украину
Никакой передачи оружия Украине нет,
– заявил Дендиас депутату от "Новых левых" Сиа Анагностопулу во время дебатов в парламенте по законопроекту о создании Центра оборонных инноваций.
Министр также уточнил, что Греция не скрывает информацию о продаже оружия в рамках международных соглашений. В частности, Греция продает устаревшие материалы в Чехию и США, что позволяет сэкономить ресурсы, ведь уничтожение этих материалов стоило бы более 100 миллионов евро.
Заметим, что газета Efimeritha ton Syntakton ранее сообщила о том, что греческое оружие и боеприпасы тайно перевозят по железной дороге через Румынию в контейнерах, и первые два контейнера были недавно отправлены со станции Като-Гефира, расположенной неподалеку от Салоник.
Военная помощь для Украины: последние новости
- Председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил о том, что от скорости передачи западного оружия зависит жизнь украинцев. По его словам время в Украине измеряется жизнями.
- Известно, что в США уже объявили о выделении дополнительных двух миллиардов долларов на военную помощь для Украины. Средства будут направлены на нужды промышленной базы государства.
- Также о новом пакете военной помощи сообщили и во Франции. В Минобороны заявили о том, что его страна отправляет в Украину новую партию ракет "земля-воздух" Aster-30 для ранее поставленных комплексов SAMP/T.