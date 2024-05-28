В польском МИД не исключают отправку войск в Украину
Источник:Gazeta Wyborcza
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не стал исключать сценарий, когда нужно будет отправлять войска в Украину. Впрочем, он не очертил, какие именно задачи будут выполнять польские военные в Украине в случае положительного решения.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не стал исключать возможность отправки своих войск в Украину.
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Путин не должен знать о планах Польши
Радослав Сикорский, комментируя планы по противостоянию России, ответил на вопрос о готовности Польши отправить войска в Украину. Он также уточнил некоторые нюансы относительно разглашения намерений об отправке.
Мы не должны этого исключать. Мы должны оставить Путина в догадках относительно наших намерений,
– отметил польский глава МИД.
В то же время Радослав Сикорский не стал уточнять, какой будет роль польских войск в случае их переброски в Украину.
Позиции западных стран относительно отправки войск в Украину различаются
- В правительстве Эстонии "всерьез" обсуждают возможность отправки войск на запад Украины, чтобы помочь Киеву высвободить резервы для отправки на фронт.
- Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что странам НАТО не стоит бояться отправлять войска в Украину для учений бойцов ВСУ. Она убеждена, что атака на учебный персонал не спровоцирует 5 статью Альянса о взаимной обороне.
- Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что его страна не исключает возможности отправки наземных войск в Украину. Впрочем, это произойдет в случае обострения конфликта с Россией.
- Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, на которого недавно совершили покушение, ранее заявлял, что отправка словацких военных в Украину невозможна. Такое заявление прозвучало на фоне разговоров о привлечении к войне армии Франции.
- В то же время, когда многие поняли, что война может легко перейти на территорию НАТО и ЕС, и допускают введение войск в Украину, США пока против. Зато, там говорят, что могут вмешаться только по 2 причинам: если Россия привлечет Беларусь или атаковать страны Балтии, Польшу или Молдову.