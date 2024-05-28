В польском МИД не исключают отправку войск в Украину

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не стал исключать сценарий, когда нужно будет отправлять войска в Украину. Впрочем, он не очертил, какие именно задачи будут выполнять польские военные в Украине в случае положительного решения.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не стал исключать возможность отправки своих войск в Украину.

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Путин не должен знать о планах Польши

Радослав Сикорский, комментируя планы по противостоянию России, ответил на вопрос о готовности Польши отправить войска в Украину. Он также уточнил некоторые нюансы относительно разглашения намерений об отправке.

Мы не должны этого исключать. Мы должны оставить Путина в догадках относительно наших намерений,

– отметил польский глава МИД.

В то же время Радослав Сикорский не стал уточнять, какой будет роль польских войск в случае их переброски в Украину.

Позиции западных стран относительно отправки войск в Украину различаются