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      Отравление в Солсбери: дом Скрипаля выставят на продажу – что известно

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      Дом Сергея Скрипаля во время работ по очистке от яда
      Дом Сергея Скрипаля во время работ по очистке от яда / Getty images

      Дом бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери продадут. Дело в том, что его собственник уже не сможет туда вернуться, а власть города, беспокоясь о репутации Солсбери, не хочет, чтобы дом превратился в объект для экскурсий.

      Никаких опасных веществ в доме Скрипаля уже нет. От следов "Новичка" спецслужбы отчищали дом долгих 18 месяцев. Об этом информирует Daily Mail.

      Интересно: Отравление Скрипалей: полиция сообщила о еще одной жертве инцидента

      По информации издания, Скрипаль и его дочь сейчас находятся в безопасном месте. В дом в Солсбери они уже не вернутся из соображений безопасности.

      будинок Скрипаля
      Дом Сергея Скрипаля в Солсбери/ фото Getty images

      Если никто не согласится купить этот дом, то власти графства Уилтшир, в котором расположено Солсбери, готовы купить его самостоятельно. В регионе не хотят, чтобы это место стало горячей точкой для "темного туризма" или музеем.

      Сейчас возможность продажи дома Скрипаля власть Уилтшира обсуждает с официальным Лондоном. Вероятную стоимость здания пока никто не называет.

      Что известно про отравление Скрипалей в Солсбери? Оно произошло 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери. Экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок". Им удалось выжить после длительного лечения.

      Британское следствие выяснило, что отравили Скрипалей работники ГРУ России Александр Мишкин и Анатолий Чепига. Позже назвали третьего фигуранта резонансного дела "Сергея Федотова", который мог быть их куратором.

      ОТРАВЛЕНИЕ СКРИПАЛЕЙ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ПО РЕЗОНАНСНОМУ ДЕЛУ​
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      Теги: Новости недвижимости Великобритания Отравление Сергея Скрипаля
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