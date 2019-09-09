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      Отруєння у Солсбері: дім Скрипаля виставлять на продаж – що відомо

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      Будинок Сергія Скрипаля під час робіт з очищення від отрути
      Будинок Сергія Скрипаля під час робіт з очищення від отрути / Getty images

      Будинок колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля у Солсбері продадуть. Річ у тім, що його власник вже не зможе туди повернутись, а влада міста, турбуючись про репутацію Солсбері, не хоче, аби будинок перетворився на об’єкт для екскурсій.

      Жодних небезпечних речовин у домі Скрипаля вже немає. Від слідів "Новачка" спецслужби відчищали будинок довгих 18 місяців. Про це інформує Daily Mail.

      Цікаво: Отруєння Скрипалів: поліція повідомила про ще одну жертву інциденту

      За інформацією видання, Скрипаль та його донька зараз перебувають у безпечному місці. У будинок у Солсбері вони вже не повернуться з міркувань безпеки.

      будинок Скрипаля
      Будинок Сергія Скрипаля у Солсбері/ фото Getty images

      Якщо ніхто не погодиться придбати цей будинок влада графства Вілтшир, у якому розташоване Солсбері, готова придбати його самостійно. У регіоні не хочуть, аби це місце стало гарячою точкою для "темного туризму" чи музеєм.

      Наразі можливість продажу будинку Скрипаля влада Вілтшира обговорює з офіційним Лондоном. Ймовірну вартість будівлі поки ніхто не називає.

      Що відомо про отруєння Скрипалів у Солсбері? Воно сталося 4 березня 2018 року у британському містечку Солсбері. Ексрозвідника Сергія Скрипаля і його доньку Юлію отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новачок". Їм вдалося вижити після тривалого лікування.

      Британське слідство з'ясувало, що отруїли Скрипалів працівники ГРУ Росії Олександр Мішкін та Анатолій Чепіга. Пізніше назвали третього фігуранта резонансної справи – "Сергія Федотова", який міг бути куратором їхнім куратором.

      Отруєння Скрипалів: останні новини у резонансній справі
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      Теги: Отруєння Сергія Скрипаля Великобританія Новини нерухомості
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