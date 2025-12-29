Многодетные родители не подлежат мобилизации при определенных условиях. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на УНИАН.

Кто может получить отсрочку?

По словам юриста, право на отсрочку возникает только тогда, когда мужчина уже имеет на иждивении трех несовершеннолетних детей в возрасте до 18 лет. Срок беременности жены не влияет на это право, поэтому до рождения третьего ребенка мужчина подлежит мобилизации.

Отсрочка может быть оформлена только после появления ребенка на свет, при условии отсутствия задолженности по алиментам. В отдельных случаях может учитываться необходимость ухода за беременной женой с тяжелым состоянием здоровья, а также индивидуальные решения ТЦК по отсрочке уточнения учетных данных до родов.

После рождения третьего ребенка отсрочка оформляется через приложение "Резерв+", если все дети рождены в официальном браке и их данные есть в электронных реестрах. В других случаях необходимо подать документы через ЦНАП. Для оформления отсрочки нужно предоставить свидетельства о рождении детей и документы, подтверждающие их содержание. Также обязательной является справка об отсутствии задолженности по уплате алиментов.

Обратите внимание! Дети, рожденные от разных браков или вне официального брака, также дают право на отсрочку, если муж является их отцом, фактически содержит детей и не имеет долгов по алиментам.

