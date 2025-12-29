Багатодітні батьки не підлягають мобілізації за певних умов. Про це пише 24 Канал з посиланням на УНІАН.

Хто може отримати відстрочку?

За словами юристки, право на відстрочку виникає лише тоді, коли чоловік уже має на утриманні трьох неповнолітніх дітей віком до 18 років. Термін вагітності дружини не впливає на це право, тому до народження третьої дитини чоловік підлягає мобілізації.

Відстрочка може бути оформлена лише після появи дитини на світ, за умови відсутності заборгованості з аліментів. В окремих випадках може враховуватися необхідність догляду за вагітною дружиною з тяжким станом здоров'я, а також індивідуальні рішення ТЦК щодо відтермінування уточнення облікових даних до пологів.

Після народження третьої дитини відстрочка оформлюється через застосунок "Резерв+", якщо всі діти народжені в офіційному шлюбі та їхні дані є в електронних реєстрах. В інших випадках необхідно подати документи через ЦНАП. Для оформлення відстрочки потрібно надати свідоцтва про народження дітей та документи, що підтверджують їх утримання. Також обов'язковою є довідка про відсутність заборгованості зі сплати аліментів.

Зверніть увагу! Діти, народжені від різних шлюбів або поза офіційним шлюбом, також дають право на відстрочку, якщо чоловік є їхнім батьком, фактично утримує дітей і не має боргів з аліментів.

