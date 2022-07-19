Правительство Джонсона пережило вотум недоверия: у кого самые высокие шансы возглавить Консервативную партию

Члены парламента Великобритании не поддержали вотума недоверия правительству премьера Бориса Джонсона, недавно объявившего о своей отставке. Сейчас за кресло главы Консервативной партии соревнуются 4 кандидата.

Среди претендентов есть и министр иностранных дел Британии Элизабет Трасс. Она представила свою кандидатуру еще 10 июля.

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Парламент не поддержал вотума недоверия правительству Джонсона

Пока идет соревнование среди кандидатов на должность будущего премьер-министра, депутаты Палаты общин также обсудили вопросы доверия правительству Джонсона. На отставке премьера на прошлой неделе настаивала Лейбористская партия.

Однако британское правительство сделало неожиданный шаг и выдвинуло вотум недоверия против самого себя. После 5 часов дебатов депутаты должны были высказаться и проголосовать:

"за" вотум недоверия отдали свои голоса 238 депутатов,

"против" проголосовали 349 парламентариев.

Однако результаты голосования не стали неожиданностью, ведь 358 из 650 мест в Палате сейчас принадлежит консерваторам, лидером которых является Джонсон.

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На кресло премьера и главы Консервативной партии есть 4 претендента

Согласно результатам третьего тура голосования за будущего главу правительства и лидера Консервативной партии, в следующем будут участвовать 4 кандидата.

На первом месте остался экс-министр финансов Риши Сунак . Он набрал 115 голосов. Теперь политику не хватает только 5 голосов до 120, чтобы обеспечить место в финальной двойке кандидатов.

. Он набрал 115 голосов. Теперь политику не хватает только 5 голосов до 120, чтобы обеспечить место в финальной двойке кандидатов. Младшая министр по торговой политике Пенни Мордонт осталась на втором месте, получив поддержку 82 депутатов. В отличие от других конкурентов, ее доля голосов уменьшилась на один по сравнению с предыдущим голосованием.

осталась на втором месте, получив поддержку 82 депутатов. В отличие от других конкурентов, ее доля голосов уменьшилась на один по сравнению с предыдущим голосованием. Министерство иностранных дел Элизабет Трасс снова осталось на третьем месте. Однако ее поддержка выросла с 64 до 71 голоса. Скорее всего, за нее проголосовали сторонники еще одной кандидатки – генпрокурора Суэллы Браверман, которая уже выбыла из соревнований за пост лидера британского правительства и выразила свою поддержку именно Трассу.

снова осталось на третьем месте. Однако ее поддержка выросла с 64 до 71 голоса. Скорее всего, за нее проголосовали сторонники еще одной кандидатки – генпрокурора Суэллы Браверман, которая уже выбыла из соревнований за пост лидера британского правительства и выразила свою поддержку именно Трассу. На четвертом месте оказалась экс-министр по делам женщин и равных возможностей Кэми Баденох. По сравнению со вторым туром, ее поддержка выросла на 9 голосов – за проголосовали 58 парламентариев.

В свою очередь председатель спецкомитета по иностранным делам Палаты общин Том Тугендат набрал лишь 31 голос и выбыл из гонки. По сравнению со вторым туром он потерял поддержку 1 депутата.

Четвертый тур голосования состоится в 17.00 19 июля. На следующий день проведут последний тур голосования, во время которого выберут двух финалистов.

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Отставка Джонсона: главное

Борис Джонсон 7 июля объявил о своей отставке с должности премьер-министра и главы Консервативной партии. Политик во время своей речи поблагодарил всех британцев и не забыл упомянуть об Украине.

На отставку Джонсона вскоре отреагировал президент Владимир Зеленский. Глава государства подчеркнул, что он – настоящий друг Украины, а политика Великобритании по поддержке нашего государства в ближайшее время не должна измениться.

О замене премьер-министра Великобритании уведомит Консервативная партия. По словам члена парламента Грэма Брейди, это произойдет в этом году в начале осени.

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