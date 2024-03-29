Были веские причины, – Александр Сырский об отставке Валерия Залужного

В начале февраля президент объявил о крупных кадровых изменениях в руководстве Вооруженных Сил Украины. В частности, он заменил главкома. Вместо Валерия Залужного был назначен Александр Сырский.

Увольнение Залужного вызвало много общественного ажиотажа. Раздавались голоса, которые выражали недовольство отставкой "железного генерала". Действующий главнокомандующий дал свою оценку этой ситуации.

Смотрите также Мобилизация 500 тысяч человек: Сырский ответил, есть ли такая необходимость

Так было нужно

Комментируя увольнение своего предшественника, генерал Сырский подчеркнул, что, если президент страны в активную фазу войны принял такое решение, на это были веские причины.

В то же время главком заявил, что начал работать вместе с Залужным еще до полномасштабного вторжения. Вместе генералы прошли бок о бок тяжелые времена российской агрессии.

Сырский отметил, что он с Залужным действовали как одна команда.

Боевые офицеры – на руководящих должностях

По словам главнокомандующего, изменения в руководстве ВСУ предусматривают отработку алгоритмов работы органов военного управления на всех уровнях. От четкой и слаженной работы соединений по всей вертикали зависит не только успех каждой из военных операций, но и жизни людей.

По убеждению Сырского, в штабе должны хорошо знать потребности фронта и владеть ситуацией на каждом его участке.

Главком заявил, что именно поэтому состав Генштаба и других органов военного управления будет обновлен благодаря боевым офицерам с большим практическим опытом.

Кадровые изменения в армии: что известно

8 февраля президент Зеленский уволил Валерия Залужного с должности главкома и назначил на нее бывшего главу Сухопутных войск Александра Сырского.

Через месяц стало известно, что глава государства поддержал кандидатуру Залужного на должность посла Украины в Британии.

Также были осуществлены ротации других командующих. Вместо генерал-лейтенанта Сергея Шапталы Генштаб возглавил генерал-майора Анатолий Баргилевич. Заместителями Сырского стали Вадим Сухаревский и Андрей Лебеденко. Заместителями Баргилевича выбрали Алексея Шевченко, Михаила Драпатого и Владимира Горбатюка. Новым главой Сил ТрО стал Игорь Плахута, а новым командующим Сухопутных войск генерал Александр Павлюк.

Недавно Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря СНБО и назначил на нее экс-главу Службы внешней разведки Александра Литвиненко.