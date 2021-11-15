Отступать некуда, – Лукашенко предупредил ЕС, что не шутит и будет защищаться

Самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко обратился к Европейскому Союзу. Он пообещал ответить на санкции Запада из-за миграционного кризиса.

Он заявил, что такими действиями его не запугать. Кроме этого, подчеркнул, что Беларусь никуда не будет убегать.

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Лукашенко заявил, что будет защищаться

Самопровозглашенный президент отверг причастность Беларуси к миграционному кризису. По его словам, власть вроде бы таким никогда не занималась и не будет заниматься.

Санкциями запугивают… Ладно, посмотрим. Они думают, что я шучу. Ничего подобного. Мы будем защищаться. Дальше нам отступать некуда,

– сказал Лукашенко.

Он считает, что мигранты пытаются дестабилизировать Беларусь. "Должен сказать, что совсем не удастся. В этот раз им вообще ничего не удастся", – добавил он.

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Лукашенко подчеркнул, что обязательно ответит на санкции. Он пригрозил, что его слова не следует воспринимать несерьезно.

Позиция Беларуси в отношении ситуации на границе