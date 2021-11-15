Отступать некуда, – Лукашенко предупредил ЕС, что не шутит и будет защищаться
Источник:"Пул Первого"
Самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко обратился к Европейскому Союзу. Он пообещал ответить на санкции Запада из-за миграционного кризиса.
Он заявил, что такими действиями его не запугать. Кроме этого, подчеркнул, что Беларусь никуда не будет убегать.
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Лукашенко заявил, что будет защищаться
Самопровозглашенный президент отверг причастность Беларуси к миграционному кризису. По его словам, власть вроде бы таким никогда не занималась и не будет заниматься.
Санкциями запугивают… Ладно, посмотрим. Они думают, что я шучу. Ничего подобного. Мы будем защищаться. Дальше нам отступать некуда,
– сказал Лукашенко.
Он считает, что мигранты пытаются дестабилизировать Беларусь. "Должен сказать, что совсем не удастся. В этот раз им вообще ничего не удастся", – добавил он.
Лукашенко пообещал ответить на санкции: смотрите видео
Лукашенко подчеркнул, что обязательно ответит на санкции. Он пригрозил, что его слова не следует воспринимать несерьезно.Напомним! Страны Евросоюза утвердили новые санкции против Беларуси на фоне миграционного кризиса. Ограничения коснутся структур, причастных к переправке мигрантов. Кроме того, возможно закрытие границы.
Позиция Беларуси в отношении ситуации на границе
- Беларусь заявляет, что не имеет отношения к ситуации на границе с Польшей и что якобы заинтересована в том, чтобы разрешить как можно быстрее миграционный кризис.
- Лукашенко считает, что в этой ситуации виноваты страны, "разрушившие родные города нелегалов".
- Также самопровозглашенный президент заявил, что может перекрыть газопровод "Ямал – Европа".
- В то же время глава министерства иностранных дел страны Владимир Макей заявил, что санкции – это вроде бы бесперспективно.