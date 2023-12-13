Ответ будет обязательно, – Зеленский отреагировал на обстрел Киева

Ночью 13 декабря российские военные атаковали столицу Украины баллистическими ракетами. На вражеский обстрел уже отреагировал президент.

Украинский лидер подчеркнул, что российские террористы обязательно получат ответ. Об этом пишет 24 Канал.

Обратите внимание Враг обстрелял Киев баллистическими ракетами: все, что известно о ночной атаке

Россия в очередной раз подтвердила свое звание позорной страны

Президент отметил, что этой ночью защитники неба сбили все 10 баллистических ракет. Глава государства поблагодарил наши Воздушные силы и партнеров.

Отметил, что всем пострадавшим уже оказывают помощь. Также Зеленский поблагодарил службы, которые спасают, помогают и ликвидируют последствия.

Он подчеркнул, что будем и дальше работать, наращивая наши мощности для защиты. Более того, уже есть новые мощные договоренности. Работаем над ускорением снабжения, сказал президент.

Кроме того, украинский лидер рассказал, что договорился с Джо Байденом работать над увеличением количества систем ПВО в Украине.

Страна-террорист продемонстрировала, насколько важно это решение,

– отметил Владимир Зеленский.

Подчеркнул, что каждая дополнительная система ПВО важна. Каждая партия ракет для систем ПВО – важна. Ведь это важно для людей, для городов и в целом для Украины, потому что это спасает жизнь.

А Россия в очередной раз подтвердила свое звание позорной страны, выпускающей ракеты ночью, ударяя по жилым кварталам, детским садам и энергетическим объектам зимой. Ответ на все это будет. Обязательно!

– подчеркнул президент.

Это надо увидеть Ночной обстрел Киева: кадры из столицы после атаки врага