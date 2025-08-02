Ночью 2 августа в нескольких регионах России раздавались мощные взрывы. Оказалось, это был ответ Сил обороны на недавние террористические обстрелы украинских городов, убийство и ранение гражданских жителей.

В Генштабе подтвердили успешное попадание в предприятия нефтеперерабатывающей отрасли страны-оккупанта – Рязанский и Новокуйбешовский нефтеперерабатывающие заводы, передает 24 Канал.

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Что Украина атаковала в России ночью 2 августа?

Также дроны атаковали базу горюче-смазочных материалов "Анна нефтепродукт" в Воронежской области.

Кроме того, поражено предприятие АО "Пензское производственное объединение "Электроприбор", специализирующееся на производстве защищенных телекоммуникационных комплексов, криптографических средств связи и печатных платах для военной техники.

Зафиксировано множество взрывов и пожаров на территории этих объектов. Более подробная информация о последствиях атак уточняется,

– заявили в Генштабе.

Известно, что дроны СБУ также поразили военный аэродром "Приморско-Ахтарск" в Краснодарском крае. Здесь были атакованы места хранения и запуска "Шахедов".

В минобороны России заявили, что ночью несколько регионов страны были под ударами беспилотников. Силы ПВО якобы обезвредили 112 украинских дронов.