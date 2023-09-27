Удары по российской инфраструктуре участятся: насколько значительными будут убытки для агрессора

Украинские чиновники заявляют о готовности Сил обороны в ответ на ракетные атаки России бить по инфраструктуре страны-агрессорки. Однако существует несколько факторов, которые могут усложнить эти задачи.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский. Он считает, что заявления украинской разведки о готовности наносить симметричные удары по российской инфраструктуре соответствуют действительности.

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Будет ли Украина бить по российской инфраструктуре

Украина неизбежно будет продолжать наносить удары по российской территории как с территории Украины, так и с территории России.

Однако следует отметить, что возможности Украины в осуществлении подобных атак ограничены. Удары по российской территории, в том числе по нефтебазам и военным объектам, продолжаются и сейчас, однако пока Россия не рассматривает их как угрозу.

"Учитывая это, если удары по российской инфраструктуре станут еще более частыми, вероятнее всего, именно партнеры Украины будут обращать наше внимание на необходимость ограничения таких действий. Это связано с тем, что Запад хочет избежать еще одного витка эскалации", – предположил Вигиринский.

Андрей Вигиринский о потенциальных атаках на российскую инфраструктуру: смотрите видео

Впрочем, у Украины нет паритета в средствах поражения с Россией. Другой проблемой гипотетических ударов по российской инфраструктуре является количество таких объектов.

"Украина является государством с большой территорией и энергетической системой. Однако территория России и ее энергосистема больше украинских. Учитывая это, маловероятно, что Силы обороны смогут нанести российской энергосистеме столь же большой вред, который агрессор нанес нашей (в прошлом году - 24 Канал)", – объяснил политолог.

Какие объекты на территории России терпели поражения

На прошлой неделе был нанесен ряд мощных ударов по российским прифронтовым регионам. Особенно чувствительными эти удары оказались для Курска, в котором в течение нескольких дней были поражены здание ФСБ, нефтеперерабатывающий завод и военный аэродром, в результате чего погиб командующий тамошним авиаполком.

Однако и на большей глубине российской территории в результате боевых действий растет количество поражений. Так, благодаря диверсии удалось уничтожить 2 самолета на аэродроме Чкаловский вблизи Москвы, а также несколько единиц автомобильной техники в Калужской области. Еще раньше руки украинской разведки дотягивались даже до Пскова, где были уничтожены несколько транспортных самолетов.

По словам Кирилла Буданова, одними из самых приоритетных целей для поражения на территории России есть объекты военно-промышленного комплекса страны-агрессорки. Поражение этих объектов преследует цель замедлить производство российского вооружения.