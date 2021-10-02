Отзыв Разумкова: "слуги" собрали достаточно подписей

Члены фракции "Слуга народа" собрали необходимое количество подписей для регистрации постановления об отзыве Дмитрия Разумкова. Теперь еuj рассмотрят на заседании Верховной Рады.

Подписи за отзыв Разумкова уже собрали

Для регистрации постановления об отзыве председателя Верховной Рады необходимо не менее 150 подписей нардепов. Пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук заявила, что по состоянию на 17:30 2 октября их уже собрали.

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По состоянию на 17: 30 под коллективной инициативой об отзыве председателя Верховной Рады Украины собрано более 150 подписей народных депутатов Украины,

– подчеркнула Палийчук.

Отметим, в обед Александр Качура говорил, что за снятие Разумкова с должности подписались уже 120 нардепов. Вместе с тем Алексей Устенко утверждал, что их уже более 160. Вероятно, нардеп перепутал.

По словам Юлии Гришиной, подписи собирали "в спокойной атмосфере без какого-либо давления".

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