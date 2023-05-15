Это не единичное явление, еще увидим, – военный обозреватель об "авиашоу" под Брянском

В Брянской области России произошла масштабная авиакатастрофа, во время которой разбились 5 единиц вражеской авиации – 2 самолета и 3 вертолета. Они совершали бомардировку украинской территории.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко напомнил предыдущие инциденты с российской авиацией, которые происходили в последнее время очень часто. По его словам, авиакатастрофа в Брянске – не единичный случай. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Оккупанты находились в напряженном режиме

После громкого "самолетопада" в российских пабликах распространяется несколько версий его причин:

сбой системы "свой – чужой" у оккупантов, и они сбили сами себя;

сработала украинская ПВО;

сбила ДРГ или российские партизаны.

Мусиенко предположил, что "действия ДРГ или партизан" могла организовать российская фронда – силовики, которые уже начали серьезно действовать на то, чтобы Россия потерпела поражение в этой войне, и чтобы она прекратилась как можно скорее.

Эти люди действуют в России и имеют определенное влияние,

– добавил он.

Также он не исключает версии с действием российской ПВО.

"Скорее всего, они получили полетные планы и задачи лететь с выключенными системами. И, таким образом, подставились под поражение собственных средств ПВО", – заметил военный эксперт.

В то же время, он предположил, что под это было разглашено, что по определенной информации Украина планирует атаки, вероятно, по Белгородской области, и поэтому оккупанты находились в боевом, напряженном режиме.

И потому все это произошло из-за совокупности определенных факторов,

– отметил собеседник.

Он отверг версию, что сбить российскую авиацию могла украинская система ПВО.

"Подвергнуть себя тому, что вражеские средства радиоэлектронной разведки увидят эти системы ПВО и будут пытаться их обезвредить, – это очень большой риск", – подчеркнул Мусиенко.

Военный эксперт допустил в причины авиакататрофы в Брянские области: смотрите видео

Колоссальная потеря для россиян

Военный эксперт обратил внимание на большое количество случаев падения самолетов на территории России при загадочных обстоятельствах с начала войны.

Были разные ситуации: например, летчики задыхались. Недавно из-за якобы отказа двигателя упал Миг-31 под Мурманском. И таких случаев много. Россияне списывают их на техническое состояние самолетов, их неисправность. Но что-то случаи таких неисправностей участились,

– подчеркнул он.

Это колоссальная потеря для России, считает военный эксперт. Однако эта авиакатастрофа является серьезным заделом для того, чтобы прекратились бомбардировки управляемыми авиабомбами по Украине, а также минусовать российские возможности на территории России. В этом смысле сработают 2 фактора:

украинские ДРГ будут проводить подрывную деятельность на территории врага;

параллельно будет также действовать русская фронда или партизаны – возможно даже в более глубоком тылу в России.

"Случившееся в Брянской области – явление не единичное, и мы еще увидим нечто подобное", – уверен Александр Мусиенко.

Больше о "черном дне" для российской авиации

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что упавшие на Брянщине летательные аппараты атаковали территорию Украины с Севера, а именно из Брянской области. Такие обстрелы с использованием управляемых авиационных бомб оккупанты совершают почти каждый день.

Он добавил, к предварительной информации о сбивании 2 самолетов и 2 вертолетов, что оккупанты потеряли 3 вертолета.

Кроме того, Игнат подчеркнул, что россияне уже установили виновных и тех, кого нужно уволить. А также он отметил, что ему "приятно читать подобные новости от врага".

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк отметил, что подобные инциденты будут случаться в России все чаще.

По его словам, это "контрСВО", ведь россияне искренне до сих пор считают, что имели полное право атаковать украинскую территорию. Но когда это началось у них, они задают вопрос, мол, за что в Брянской области сбивают самолеты.

Подоляк предположил, что российскую авиагруппу уничтожили "неустановленные лица". Он добавил, что это справедливость, как она есть и мгновенная карма.

Во время "самолетопада" в Брянской области, который произошел 13 мая, был сбит бомбардировщик Су-34, истребитель Су-35 прикрывавший его, 2 вертолета Ми-8 с РЭБ и один – эвакуационный.