Россияне истощаются – это очень хороший признак, – военный эксперт об "авиашоу" под Брянском

В Брянской области 13 мая разбились российские летательные аппараты: бомбардировщик Су-34, истребитель Су-35 и два вертолета Ми-8. Евгений Пригожин заявил, что к этому причастна ПВО России.

Военный эксперт Петр Черник рассказал 24 Каналу, что считает причиной этой авиакатастрофы – "огонь по своим". Он отметил, что это очень распространенное явление почти во всех театрах военных действий во всех войнах.

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Российский ВПК станет на путь деградации

Черник уверен, что противовоздушная система врага истощается. А также истощаются люди, и это очень хороший для нас признак.

Но есть нюанс: собственное оружие сбило собственное оружие в режиме боевой готовности. Это означает, что у россиян огромные проблемы с системой "свой – чужой",

– подчеркнул военный эксперт.

К примеру, сбить из американской системы Patriot 104 самолет F-16 практически невозможно. Он отметил, что у них все так настроено, что собственное оружие "узнает" собственное оружие.

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"И тогда возникает стратегический вопрос, а такое ли уж качественное то российское оружие, которое до прошлого года продавалось в мире как №2? И постоянные покупатели российских ЗРК С-400 – Турция, Малайзия, Индонезия, Индия – серьезно задумаются, стоит ли и в дальнейшем это оружие покупать у России», – предположил собеседник.

А если так, то российский ВПК станет на путь деградации. Но вместе с тем, как заметил Петр Черник, запас прочности у врага еще есть, и все рухнет не так быстро, как нам хотелось бы.

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