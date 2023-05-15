Россияне истощаются – это очень хороший признак, – военный эксперт об "авиашоу" под Брянском
В Брянской области 13 мая разбились российские летательные аппараты: бомбардировщик Су-34, истребитель Су-35 и два вертолета Ми-8. Евгений Пригожин заявил, что к этому причастна ПВО России.
Военный эксперт Петр Черник рассказал 24 Каналу, что считает причиной этой авиакатастрофы – "огонь по своим". Он отметил, что это очень распространенное явление почти во всех театрах военных действий во всех войнах.
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Российский ВПК станет на путь деградации
Черник уверен, что противовоздушная система врага истощается. А также истощаются люди, и это очень хороший для нас признак.
Но есть нюанс: собственное оружие сбило собственное оружие в режиме боевой готовности. Это означает, что у россиян огромные проблемы с системой "свой – чужой",
– подчеркнул военный эксперт.
К примеру, сбить из американской системы Patriot 104 самолет F-16 практически невозможно. Он отметил, что у них все так настроено, что собственное оружие "узнает" собственное оружие.
Петр Черник прокомментировал "авиашоу" в Брянской области: смотрите видео
"И тогда возникает стратегический вопрос, а такое ли уж качественное то российское оружие, которое до прошлого года продавалось в мире как №2? И постоянные покупатели российских ЗРК С-400 – Турция, Малайзия, Индонезия, Индия – серьезно задумаются, стоит ли и в дальнейшем это оружие покупать у России», – предположил собеседник.
А если так, то российский ВПК станет на путь деградации. Но вместе с тем, как заметил Петр Черник, запас прочности у врага еще есть, и все рухнет не так быстро, как нам хотелось бы.
Больше о летательных аппаратах, упавших в Брянской области
- Су-34 – бомбардировщик, который может брать на борт очень тяжелые бомбы УПАБ-1500. А также свободно падающие бомбы – от ФАБ-100 до ФАБ-500. И, в частности, КАБ. Это одна из самых опасных, новых и лучших разработок россиян. Су-34 изготовлено более 140 единиц.
- Су-35 также опасеный истребитель, ведь является носителем ракеты Х-59, которая может наносить поражения в пределах до 300 километров. Изготовлены они также в количестве более 140 машин.
- Ми-8 – довольно старенький вертолет еще 1960 годов. Он, прежде всего, предназначен для десантирования людей. Может взять на борт до 20 человек. На ближних радиусах действия у Ми-8 есть специальные блоки – неуправляемые авиационные ракеты С-5, С-8, С-13.