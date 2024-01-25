Если бы россияне имели какие-то фотодоказательства, то показали, – Лубинец о "пленных" в Ил-76

В связи с падением Ил-76 Россия запустила очередную информационную компанию против Украины. Есть много оснований для сомнения, что в российском самолете были украинские военнопленные.

Об этом в эфире телемарафона рассказал уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец. Он отметил, что требуется расследование падения Ил-76.

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Лубинец о падении Ил-76

Дмитрий Лубинец отметил, что пока неизвестно, что или кто находился в сбитом Ил-76. По информации омбудсмена, он не может утверждать, что самолетом перевозили военнопленных.

Если бы там были хоть качество фото или видео, которые они могли бы показать, что там находились наши военнопленные – они бы это уже использовали. Мы не видели никаких признаков того, что в самолете было такое большое количество людей,

– отметил Лубинец.

Он добавил, что некоторые эксперты показывали, что этот самолет приземлился, сбросил груз и уже улетал с аэродрома. То есть у него был обратный вектор движения. Именно поэтому в ситуации должны разбираться эксперты – желательно международные, которые могут четко сказать, что там произошло.

Лубинец отметил, что не стоит забывать, что война продолжается – а это был военный самолет.

Что известно о падении Ил-76