Российская ПВО на Белгородщине утром сбивала БПЛА: могла попасть и в собственный самолет Ил-76
Источник:Inform Napalm
В Белгородской области около 11:00 разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Перед этим в регионе работали системы и средства российской "пе-ве-о", поэтому не исключено, что оккупанты могли попасть в собственный борт.
В частности, о работе белгородской "пе-ве-о" сообщал и губернатор Вячеслав Гладков. Он заявлял, что над областью сбили беспилотник.
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Анализируя сообщения в российских СМИ, можно предположить, что оккупанты с испуга могли сбить и собственный Ил-76. Так, утром в Белгородской области работали системы и средства "пе-ве-о", которые сбивали беспилотник.
В частности, Гладков в 09:35 сообщил о сбитии дрона над селом Ближнее. Уже менее чем через час в сети появились сообщения о падении Ил-76. Учитывая "меткость" русской "пе-ве-о", то не исключен и путь "самоликвидации".
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Что не так с заявлениями оккупантов о падении Ил-76
- Кремлевская пропагандистка Маргариты Симоньян опубликовала в сети якобы "список украинских военнопленных, находившихся на борту Ил-76". Мало того, что на опубликованном документе отсутствуют какие-либо подписи и штампы, указывающие на официально утвержденный список, так в нем еще и есть лицо, которое раньше уже обменяли. Речь идет о Максиме Коноваленко, который вернулся в Украину во время масштабного обмена пленными 3 января 2024 года.
- Аналитики также указывают, что Ил-76 мог лететь от границы с Украиной, а не наоборот. OSINT-аналитики пишут, что борт мог везти оружие с Востока. ведь самолет из Ил-76 с бортовым номером RA-78830 (а именно он разбился в Белгородской области) фиксировали над Египтом, Саудовской Аравией, Ираном и Сирией.
- Кроме того, странными выглядят и сообщения о тех, кто якобы был на борту Ил-76. Так, российская сторона заявила, что в самолете было 65 украинских военнопленных, 6 членов экипажа и 3 охранника. Украинский защитник Максим Колесников, также находившийся в российском плену и вернувшийся из него в феврале 2023 года, заявил, что такие заявления россиян – фейки. Он отметил, что тогда военных на обмен также везли самолетом, однако на 50 пленных было 20 охранников.