Они умеют подстраивать массовые теракты, – политтехнолог указал на важные детали по Ил-76

Падение Ил-76 в Белгородской области вызвало немало дискуссий. Россияне обвиняют Украину в сбивании военного самолета, на котором якобы были военнопленные. Однако их версия имеет немало несостыковок.

Кроме того, россияне не впервые обвиняют Украину в военных преступлениях, которые совершили сами же. Политтехнолог Борис Тизенгаузен в эфире 24 Канала указал на важные детали, которые касаются сбивания военного самолета Ил-76.

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Что не так с российской версией событий

Спикер госдумы России Вячеслав Володин заявил, что, мол, будет обращаться в Конгресс США и Бундестаг, чтобы западные политики посмотрели на то, что якобы творит их оружие. Россияне надеются, что их очередная информационная провокация прекратит поддержку Украины со стороны союзников.

Он может обращаться, конечно. А вот на призыв Украины к международному расследованию сбивания Ил-76 Дмитрий Песков очень уклончиво ответил, пытался отшутиться. О допуске международных следователей к месту падения он не сказал,

– подчеркнул Борис Тизенгаузен.

До сих пор официально не опровергнуто и не подтверждено, что на борту Ил-76 были украинские военнопленные. Зато есть немало разногласий в российской версии.

На сегодня известно, что действительно 24 января должен был состояться обмен пленными по схеме "192 на 192". Россияне к тому же заявили, что летело якобы два борта. Первый якобы сбили, а второй – развернулся и полетел обратно.

"Напомню, что модифицированный Ил-76 имеет грузоподъемность 60 тонн. То есть две "махины", суммарной грузоподъемностью 120 тонн, чтобы подняли, чтобы перевезти 190 человек? Это очень странно. При условии, если они специально не посадили наших ребят как "живой щит" в самолеты, которые везли серьезный груз на прифронтовую территорию. Но это вообще, если наши ребята там были", – заметил Тизенгаузен.

В российской госдуме сообщали, что 24 января на борту самолета якобы было 65 украинских военнопленных.

Генштаб ВСУ косвенно подтвердил вероятность, что самолет над Белгородом могли сбить Силы обороны. Это можно предположить из заявления военного органа о том, что ВСУ будут продолжать принимать меры, чтобы уничтожать средства доставки и террористическую угрозу, включительно с той, которая на Белгородско-Харьковском направлении.

Какова главная цель российской ИПСО

Однако при этом следует понимать, что россияне сами неоднократно совершали военные преступления. В частности, когда они сбили Малайзийский боинг 17 июля 2014 года в Донецкой области, начали без устали доказывать, что это, мол, совершила украинская сторона.

Когда снимали место падения боинга MH17, вся местность была "покрыта" телами погибших пассажиров. Напомним, тогда погибли все, кто были на борту – говорится о 298 человек.

В этом же случае нам "скармливают" какие-то непонятные картинки. Я думаю, что худшая версия не оправдалась – сбитый самолет не был с военнопленными. Но россияне могут все обустроить так, что они якобы были на этом борту, и показать, что мы, мол, сбиваем их самолеты с завистливым постоянством,

– подчеркнул политтехнолог.

Стоит осознать, что россияне могут пойти на любую провокацию. Они с неожиданной скоростью начали комментировать это событие, хотя обычно, когда страдает их техника – молчание с российской стороны длится довольно долго.

"Главная цель таких провокаций заставить партнеров Украины прекратить поставки высокоточного дальнобойного оружия. Но в частности Соединенные Штаты ответили, что пока подтверждений российской версии никто не увидел. Все понимают, какое доверие к российским СМИ, хоть эту ситуацию Россия использовала", – подчеркнул Тизенгаузен.

Не нужно верить российским источникам информации. Обращать внимание нужно только на официальные сообщения и достоверные источники.

Россияне умеют подстраивать теракты

Служба безопасности Украины открыла уголовное дело по факту падения военного самолета Ил-76 в Белгородской области. Президент Украины отметил, что нужно верить только фактам в этой ситуации, и требует международного расследования дела.

Однако Россия вряд ли допустит международных расследователей к месту событий, несмотря даже на упомянутую выше реакцию пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова.

Никакого доступа независимых следователей к месту не будет. Никто, кроме россиян, не имеет доступа к месту падения. Они сейчас уничтожат все доказательства и будут использовать этот случай, чтобы кому-то что-то доказать,

– отметил политтехнолог.

Инцидент произошел как раз на фоне разговоров о возможной передаче Украине немецких ракет Taurus, дополнительной поставки ракет SCALP, а также успешного сбивания дорогой российской авиации над акваторией Черного моря.

"Они умеют подстраивать подобные массовые террористические акты. Вспомните дома, которые они у себя взрывают, и захват школ и т.д.", – подытожил Тизенгаузен.

Падение Ил-76 в Белгородской области: официальные ответы Украины