Крім того, росіяни не вперше звинувачують Україну у воєнних злочинах, які вчинили самі ж. Політтехнолог Борис Тизенгаузен в етері 24 Каналу вказав на важливі деталі, які стосуються збиття військового літака Іл-76.

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Що не так із російською версією подій

Спікер держдуми Росії В'ячеслав Володін заявив, що, мовляв, звертатиметься до Конгресу США та Бундестагу, аби західні політики подивились на те, що начебто коїть їхня зброя. Росіяни сподіваються, що їхня чергова інформаційна провокація припинить підтримку України з боку союзників.

Він може звертатись, звісно. А от на заклик України до міжнародного розслідування збиття Іл-76 Дмітрій Пєсков дуже ухилено відповів, намагався віджартуватися. Про допуск міжнародних слідчих до місця падіння він не сказав,

– наголосив Борис Тизенгаузен.

Досі офіційно не спростовано та не підтверджено, що на борту Іл-76 були українські військовополонені. Натомість є чимало розбіжностей в російській версії.

На сьогодні відомо, що справді 24 січня мав відбутися обмін полоненими за схемою "192 на 192". Росіяни до того ж заявили, що летіло буцімто два борти. Перший нібито збили, а другий – розвернувся і полетів назад.

"Нагадаю, що модифікований Іл-76 має вантажність 60 тонн. Тобто дві "махіни", сумарною вантажністю 120 тонн, щоб підняли, щоб перевезти 190 осіб? Це дуже дивно. При умові, якщо вони спеціально не посадили наших хлопців як "живий щит" в літаки, які везли серйозний вантаж на прифронтову територію. Але це взагалі, якщо наші хлопці там були", – зауважив Тизенгаузен.

Зверніть увагу! В російській держдумі повідомляли, що 24 січня на борту літака нібито було 65 українських військовополонених.

Генштаб ЗСУ непрямо підтвердило ймовірність, що літак над Бєлгородом могли збити Сили оборони. Це можна припустити із заяви військового органу про те, що ЗСУ продовжуватимуть вживати заходів, щоб знищувати засоби доставлення і терористичну загрозу, включно з тією, яка на Бєлгородсько-Харківському напрямку.

Яка головна мета російської ІПСО

Однак при цьому слід розуміти, що росіяни самі неодноразово вчиняли воєнні злочини. Зокрема, коли вони збили Малайзійський боїнг 17 липня 2014 року на Донеччині, почали невтомно доводити, що це, мовляв, вчинила українська сторона.

Коли знімали місце падіння боїнга MH17, вся місцевість була "вкрита" тілами загиблих пасажирів. Нагадаємо, тоді загинули усі, хто були на борту – мовиться про 298 осіб.

У цьому ж випадку нам "згодовують" якісь незрозумілі картинки. Я думаю, що найгірша версія не справдилась – збитий літак не був з військовополоненими. Але росіяни можуть все облаштувати так, що вони нібито були на цьому борту, і показати, що ми, мовляв, збиваємо їхні літаки із заздрісною постійністю,

– підкреслив політтехнолог.

Варто усвідомити, що росіяни можуть піти на будь-яку провокацію. Вони з неочікуваною швидкістю почали коментувати цю подію, хоч зазвичай, коли страждає їхня техніка – мовчання з російського боку триває доволі довго.

"Головна мета таких провокацій змусити партнерів України припинити поставки високоточної далекобійної зброї. Але зокрема Сполучені Штати відповіли, що поки підтверджень російської версії ніхто не побачив. Всі розуміють, яка довіра до російських ЗМІ, хоч цю ситуацію Росія використала", – наголосив Тизенгаузен.

Не потрібно вірити російським джерелам інформації. Звертати увагу потрібно лише на офіційні повідомлення та достовірні джерела.

Росіяни вміють підлаштовувати теракти

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом падіння військового літака Іл-76 в Бєлгородській області. Президент України наголосив, що потрібно вірити лише фактам у цій ситуації, та вимагає міжнародного розслідування справи.

Однак Росія навряд чи допустить міжнародних розслідувачів до місця подій, зважаючи навіть на згадану вище реакцію прессекретаря Владіміра Путіна Дмітрія Пєскова.

Ніякого доступу незалежних слідчих до місця не буде. Ніхто, крім росіян, не має доступу до місця падіння. Вони зараз знищать усі докази і використовуватимуть цей випадок, щоб комусь щось довести,

– зазначив політтехнолог.

Інцидент відбувся якраз на тлі розмов про можливу передачу Україні німецьких ракет Taurus, додаткової поставки ракет SCALP, а також успішного збиття дорогої російської авіації над акваторією Чорного моря.

"Вони вміють підлаштовувати подібні масові терористичні акти. Згадайте будинки, які вони у себе підривають, і захоплення шкіл тощо", – підсумував Тизенгаузен.

Падіння Іл-76 в Бєлгородській області: офіційні відповіді України