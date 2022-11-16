В Польше не исключают введения системы оповещения о воздушной тревоге
Из-за атаки 15 ноября по поселку Пшеводув Польша может ввести в приграничных городах оповещения о ракетной опасности. От падения двух ракет погибли люди.
Об этом для 24 канала рассказал Ришард Купидура – общественный деятель и ученый из Польши. Он отметил, что официально о системе оповещения пока не заявляли.
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"С самого утра сегодня проходит целый ряд родного рода консультаций на международном уровне и внутреннем в рамках бюро национальной безопасности. Вероятно, такие меры (система оповещения – 24 канал) для безопасности граждан Польши применят", – сказал Купидура.
Украине нужно оружие
Общественный деятель отметил, что сейчас рассматривают ужесточение безопасности Польши. Это нужно и для украинцев, потому что Польша играет в войне роль надежного тыла. В настоящее время, как отметил Купидура, на территории Польши находятся более 3 миллионов украинских граждан.
Это событие (падение ракет - 24 канал) будет влиять непосредственно на то, что чиновники и военные эксперты, которые сомневались в поставках качественного оружия Украине, сейчас их не будет, - сказал Купидура.
Он отметил, что 15 ноября произошел переломный момент, потому что в начале полномасштабного вторжения многие говорили, что не нужно предоставлять оружие и обострять конфликт. Однако теперь всем становится ясно – сама поставка оружия может скорее прекратить российскую агрессию.
Обратите внимание – что известно об обстреле Польши: смотрите видео
Падение ракет в Польше: что известно
- Во время массированного обстрела Украины 15 ноября две ракеты упали на территории Польши в Пшеводове Грубешевского района. Погибли 2 человека.
- Премьер-министр Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по национальной безопасности и обороне. Войска привели в боевую готовность .
- В Пентагоне заявили, что изучают ситуацию . Американская разведка сообщила, что российские ракеты пересекали воздушное пространство Польши.
- В сеть попало видео с последствиями ракетного удара по Польше. Там виден изуродованный транспорт. По предварительной информации, трагедия произошла на зерносушилке.
- МИД Польши уверен, что ракета была российской. Поэтому они вызвали для объяснений дипломата страны-агрессорки.
- В НАТО отследили упавшую на территории Польши ракету . Всю информацию передали руководству Польши.
- В США впоследствии сообщили, что имеют предварительные оценки инцидента. Предполагается, что на территории Польши могла упасть ракета украинского ПВО .
- Российские пропагандисты радуются тому , что ракеты упали в Польше.
- В Офисе Президента рассказали, что ракеты или их обломки кафиров не раз падали на пограничные .