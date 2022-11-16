В Польше не исключают введения системы оповещения о воздушной тревоге

Из-за атаки 15 ноября по поселку Пшеводув Польша может ввести в приграничных городах оповещения о ракетной опасности. От падения двух ракет погибли люди.

Об этом для 24 канала рассказал Ришард Купидура – общественный деятель и ученый из Польши. Он отметил, что официально о системе оповещения пока не заявляли.

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"С самого утра сегодня проходит целый ряд родного рода консультаций на международном уровне и внутреннем в рамках бюро национальной безопасности. Вероятно, такие меры (система оповещения – 24 канал) для безопасности граждан Польши применят", – сказал Купидура.

Украине нужно оружие

Общественный деятель отметил, что сейчас рассматривают ужесточение безопасности Польши. Это нужно и для украинцев, потому что Польша играет в войне роль надежного тыла. В настоящее время, как отметил Купидура, на территории Польши находятся более 3 миллионов украинских граждан.

Это событие (падение ракет - 24 канал) будет влиять непосредственно на то, что чиновники и военные эксперты, которые сомневались в поставках качественного оружия Украине, сейчас их не будет, - сказал Купидура.

Он отметил, что 15 ноября произошел переломный момент, потому что в начале полномасштабного вторжения многие говорили, что не нужно предоставлять оружие и обострять конфликт. Однако теперь всем становится ясно – сама поставка оружия может скорее прекратить российскую агрессию.

Обратите внимание – что известно об обстреле Польши: смотрите видео

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