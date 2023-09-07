История с дроном в Румынии показала, что НАТО не будет действовать решительно: как могут ответить партнеры

Обломки российских дронов "Шахед", которыми атаковали Украину, были найдены на территории Румынии, являющейся страной НАТО. В то же время генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что нет "никакой информации, указывающей на умышленное нападение со стороны России".

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что следует спокойно относиться к такой реакции НАТО на события в Румынии.

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Не будет необходимости принимать решения

Даже то, что Альянс признал наличие фрагментов российского беспилотника на территории Румынии или любой другой страны НАТО, это, по мнению Подоляка, не приведет к более действенной или агрессивной реакции Альянса.

НАТО сделал заявления, его представители и дальше будут говорить, что “это недопустимо” и нечто подобное. Однако для нас важно, чтобы они поняли другую составляющую. Передайте больше систем ПРО Украине,

– подчеркнул советник ОПУ.

В таком случае небо будет больше закрыто, в том числе и на Южном направлении. И тогда у западных партнеров не будете дихотомии (раздвоенности – 24 Канал), когда им необходимо будет принимать соответствующие решения.

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У вас не будет необходимости принимать решения. Украина будет принимать все решения. Поэтому было бы важно им понять, что предоставление нам дополнительных систем Patriot или SAMP/T, работающих по баллистике и по сверхзвуковым ракетам, в частности "Ониксам", в количестве от 10+ обезопасили бы от необходимости действенно реагировать на происходящее, в частности, в Румынии,

– подчеркнул Подоляк.

Он также отметил, что следует ожидать от мира не более действенной реакции, но все же более ускоренной реакции на необходимость передавать Украине оружие.

Больше о падении российского "Шахеда" в Румынии

Глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что у Украины есть фотодоказательства попадания российского дрона на территорию Румынии. В то же время в Минобороны страны отметили, что никакие российские беспилотники якобы не приземлялись на ее территории.