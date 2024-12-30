Аэропорт в Грозном закрыли уже после сбития самолета AZAL, – Алиев указал на ложь России

25 декабря в Казахстане упал азербайджанский пассажирский самолет, в результате чего погибли почти 40 человек. В Баку уверены, что борт был подбит российской ракетой ПВО, и Москва это хочет скрыть.

Президент Азербайджана требует от России извинений, привлечения виновных в катастрофе самолета к ответственности и выплаты компенсанции пострадавшим, передает 24 Канал со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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Алиев разоблачил российскую ложь

Россияне утверждают, что пассажирскому самолету Azerbaijan Airlines не позволили сесть в аэропорту Грозного, поскольку был введен так называемый план "Ковер". Его ввели в связи с атакой украинских дронов.

Впрочем, по словам Алиева, это неправда. На самом деле, аэропорт закрыли уже после того, как самолет получил повреждения. "Это еще раз показывает, что местные службы сделали это, чтобы скрыть вопрос", – подчеркнул азербайджанский лидер.

Кроме того, непонятно, почему самолет не смог сначала приземлиться в Грозном, а потом не пытался сесть в ближайших российских аэропортах Минвод и Махачкалы, а полетел в Актау через море.

Алиев заявил, что не исключает того факта, что наземная служба аэропорта в Грозном могла намеренно отправить самолет в Актау, рассчитывая, что подбитый лайнер упадет в море, и таким образом удастся скрыть истинные причины его падения.

Напомним, что через три дня после трагедии Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву. Диктатор извинился за то, что инцидент произошел в российском воздушном пространстве, но отказался признавать причастность российских военных к сбитию самолета. В то же время президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что судно было сбито над Грозным с земли средствами РЭБ, тем самым опровергнув версии кремлевских силовых структур о "столкновении с птицами" и "взрыве газового баллона", которые он назвал "бессовестными и неразумными".