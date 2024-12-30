Президент Азербайджану вимагає від Росії вибачень, притягання винних у катастрофі літака до відповідальності та виплати компенсанції постраждалим, передає 24 Канал з посиланням на АЗЕРТАДЖ.

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Алієв викрив російську брехню

Росіяни стверджують, що пасажирському літаку Azerbaijan Airlines не дозволили сісти в аеропорту Грозного, оскільки був введений так званий план "Ковьор". Його запровадили у зв'язку з атакою українських дронів.

Втім, за словами Алієва, це неправда. Насправді аеропорт зачинили вже після того, як літак зазнав пошкоджень. "Це ще раз показує, що місцеві служби зробили це, щоб приховати питання", – наголосив азербайджанський лідер.

Крім того, незрозуміло, чому літак не зміг спершу приземлитися у Грозному, а потім не намагався сісти в найближчих російських аеропортах Мінвод і Махачкали, а полетів до Актау через море.

Алієв заявив, що не виключає того факту, що наземна служба аеропорту у Грозному могла навмисно відправити літак в Актау, розраховуючи, що підбитий лайнер впаде у море, і у такий спосіб вдасться приховати справжні причини його падіння.

Нагадаємо, що за три дні після трагедії Владімір Путін зателефонував Ільхаму Алієву. Диктатор перепросив за те, що інцидент трапився у російському повітряному просторі, натомість відмовився визнавати причетність російських військових до збиття літака. Водночас президент Азербайджану Ільхам Алієв наголосив, що судно було збито над Грозним із землі засобами РЕБ, цим самим спростувавши версії кремлівських силових структур про "зіткнення з птахами" та "вибух газового балона", які він назвав "безсовісними та нерозумними".