А родилась в Украине: конгрессвумен Спартц не поддержит законопроект с помощью для Украины
Источник:The Wall Street Journal
Конгрессвумен от Республиканской партии США Виктория Спартц заявила о том, что не будет голосовать за пакет помощи для Украины. Она якобы хочет, чтобы президент Джо Байден предоставил более четкую стратегию относительно участия США в войне.
В материале издания говорится, что республиканка из Индианы заявила, что не поддерживает недавно принятый Сенатом пакет, который включает $60 млрд на помощь Украине, а также средства для Израиля и Тайваня.
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Изменение позиции Спартц
Стоит отметить, Спарц является одной из самых ярких личностей в Палате представителей и уроженкой Украины. Она была одной из первых, кто начал активно выступать в поддержку Украины.
В то же время сегодня Спартц говорит, что она в значительной степени отошла от того, чтобы сосредотачиваться на Украине.
Я понимаю важность этой битвы и последствия, если Россия победит, но я также не очень наивна. Если у нас не будет надлежащего надзора, мы не достигнем наших целей,
– сказала политик.
В материале говорится, что позиция Спартц является ярким примером разногласий среди республиканцев относительно дальнейшей помощи Киеву. В ряде интервью Спартц заявила, что хочет от президента Байдена более четкой стратегии относительно участия США в войне и более пристального контроля за тем, как тратится помощь.
Она также хочет, чтобы любая помощь, которая направляется Украине, предлагалась в виде кредита, и чтобы администрация уделяла больше внимания вопросам, которые находятся ближе к дому.
Голосование за пакет помощи Украине: что известно
- Голосование по законопроекту о предоставлении помощи Украине в Палате представителей США могут перенести еще на несколько недель. Рассмотрение инициативы может состояться как минимум в середине апреля, а, возможно, и позже.
- В частности спикер Палаты представителей Майк Джонсон все еще ищет пути смягчения оппозиции относительно помощи Украине. В частности, со стороны радикальных республиканцев.
- Ранее председатель Комитета Палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол отметил, что спикер планировал вынести на голосование законопроект после Пасхи. То есть 31 марта.
- Стоит также отметить, что Джонсон анонсировал, что пакет помощи Украине будет включать "некоторые важные нововведения". Среди которых – возможное выделение помощи Украине в кредит.