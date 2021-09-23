Палата представителей Конгресса одобрила правки с санкциями против "Северного потока-2"

Палата представителей США одобрила поправки в оборонный бюджет. Речь идет об обязательных санкциях против "Северного потока-2".

Соответствующее решение приняли 22 сентября. Об этом рассказал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

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Палата представителей Конгресса США приняла правки в бюджет

Палата представителей Конгресса США (речь идет о 22 сентября по местному времени США – 24 канал) приняла правки в оборонный бюджет которые содержат обязательное наложение санкций на"Северный поток-2",

– рассказал Витренко.

Он заверил, что теперь очередь за Сенатом, второй палатой Конгресса США.

Кстати, Витренко пояснил, что администрация Байдена после инаугурации в январе 2021 года решила воспользоваться своим правом сделать исключение (waiver) из законодательства о санкциях для оператора "ПП-2" "со странной аргументацией – "из соображений нацбезопасности".

Он также заверил: "Мы продолжаем убеждать администрацию США, что как раз из соображений нацбезопасности США, Европы, Украины, всего свободного мира, нужно срочно наложить эти санкции". Добавил, что есть положительные сдвиги.

Коротко о санкциях США в отношении "Северного потока-2"

В мае 2021 года Штаты приостановили санкции против "СП-2". Джо Байден аргументировал решение тем, что "вводить санкции сейчас контрпродуктивно с точки зрения наших европейских отношений", ведь газопровод построен уже на 95%.

Впоследствии США приняли новый санкционный список – туда попали российские суда и компании, связанные с проектом.

В конце июля 2021 года нижняя палата Конгресса США одобрила поправку, которая позволит вводить санкции против "СП-2".