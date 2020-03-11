Пандемия коронавируса и экономика: нефть подешевела, рубль обвалился

ВОЗ вечером 11 марта признала коронавирус пандемией. После этого курс рубля к доллару и евро резко упал, подешевела нефть Brent и снизился индекс ценных бумаг американских компаний.

Курс доллара вырос на 2,4% и достиг 73,13 рубля за один доллар. Курс евро вырос на 2,7% – до 82,4 рубля. Такой уровень установили после закрытия Московской биржи и заявления о пандемии. Уровня в более чем 73 рубля за доллар "деревянный" не достигал с 2016 года.

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На фоне этого стоимость нефти марки Brent в течение дня снизилась и составила 35,5 доллара за баррель. Хотя еще утром баррель этой нефти стоил 39,29 доллара.

По данным Нью-Йоркской фондовой биржи Dow Jones, индекс ценных бумаг снизился на 6,7%. Этот промышленный индекс 30 крупнейших компаний США потерял около 1 300 пунктов, обвалившись более чем на 5%. Индекс S&P 500 – на 5,7% (обвал на 133 пункта).

Отметим, что встряска мировой экономики началась после масштабного обвала в "черный понедельник" 9 марта. Тогда цены на нефть упали на 30% и это стало самым ощутимым однодневным обвалом цен, начиная с 1991 года.

Как снижение цен на нефть повлияло на фондовые рынки: