Пандемия коронавируса и экономика: нефть подешевела, рубль обвалился
ВОЗ вечером 11 марта признала коронавирус пандемией. После этого курс рубля к доллару и евро резко упал, подешевела нефть Brent и снизился индекс ценных бумаг американских компаний.
Курс доллара вырос на 2,4% и достиг 73,13 рубля за один доллар. Курс евро вырос на 2,7% – до 82,4 рубля. Такой уровень установили после закрытия Московской биржи и заявления о пандемии. Уровня в более чем 73 рубля за доллар "деревянный" не достигал с 2016 года.
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На фоне этого стоимость нефти марки Brent в течение дня снизилась и составила 35,5 доллара за баррель. Хотя еще утром баррель этой нефти стоил 39,29 доллара.
По данным Нью-Йоркской фондовой биржи Dow Jones, индекс ценных бумаг снизился на 6,7%. Этот промышленный индекс 30 крупнейших компаний США потерял около 1 300 пунктов, обвалившись более чем на 5%. Индекс S&P 500 – на 5,7% (обвал на 133 пункта).
Отметим, что встряска мировой экономики началась после масштабного обвала в "черный понедельник" 9 марта. Тогда цены на нефть упали на 30% и это стало самым ощутимым однодневным обвалом цен, начиная с 1991 года.
Как снижение цен на нефть повлияло на фондовые рынки:
- Торги на S&P 500 пришлось остановить после падения на 5%;
- Фьючерсы Dow снизились на 4,9%, Nasdaq Composite – на 4,8%.
- Гонконгская биржа просела на 3,5%, Южнокорейская – на 4%, Шанхайская – на 2,5%.
- После обвала нефтяных котировок резко упали и ведущие европейские индексы. Больше всего снизился индекс Лондонской биржи FTSE 100, потерявший 8,54%.
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