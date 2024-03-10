Уже не первая ошибка, – политолог эмоционально отреагировал на заявление Папы Римского

Возмутительное заявление Папы Римского о необходимости для Украины "поднять белый флаг" всколыхнуло мир. Уже не впервые Папа Франциск распространяет пророссийские нарративы.

Хотя в Ватикане пытались оправдать слова понтифика, однако это не помогло. Политолог Олег Лесной в эфире 24 Канала рассказал, что для Украины и России "белый флаг" – это совсем не одно и тоже.

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О чем свидетельствует заявление Папы Франциска

Папа Римский призвал к переговорам в войне России против Украины, отметив, что сильнее будет тот, кто будет иметь мужество поднять белый флаг. Однако почему-то Папа Римский обратился именно к Украине, фактически предлагая нам капитулировать.

Однако руководитель пресс-службы Папы Маттео Бруни заявил, что переговоры, мол, никогда не является капитуляцией.

Я считаю, что он находится в очень затруднительном положении, потому что является духовным лидером для большого количества верующих и политиком. В беготне между политикой и духовенством он заблудился. Затерялся в двух соснах и не может выйти. Поэтому он не может постичь глубину противостояния между Россией и Украиной,

– подчеркнул Олег Лесной.

Дело в том, что если Россия поднимет белый флаг, то продолжит существовать, хотя будет иметь экономические и определенные военные потери. Зато если это сделает Украина – она перестанет существовать как государство, а украинцы – как народ.

"К большому сожалению, такое восприятие нашей войны есть у некоторых стран Глобального Юга (Папа Римский родом из Аргентины – 24 Канал). Они считают, что белый флаг – это не страшно, что дальше как-то будет. Но дальше ничего не будет, они об этом ничего не знают. Поэтому, возможно, понтифику не надо было плакать по Дугиной, не влюбляться в белый цвет, а приехать в Украину и посмотреть на последствия российского прихода", – подчеркнул политолог.

20 августа 2022 года в Подмосковье взорвалось авто, в котором находилась Дарья Дугина – дочь российского философа и идеолога "русского мира" Александра Дугина. На это отреагировал и Папа Римский, назвав Дугину "невинной жертвой войны". Напомним, что Дарья Дугина работала журналисткой в близких к власти СМИ: Russia Today, "Звезда" и "Царьград" и тому подобное. Более того, она публично поддерживала российское вторжение в Украину, а доказательства убийства российскими военными гражданского населения в Буче называла "инсценировкой".

К слову, почему-то Папа Римский не вспоминает об украинских военных, которые на поле боя поднимали упомянутый белый флаг, пытаясь сдаться в плен. Зато с ними жестоко расправлялись российские оккупанты, хвастаясь своими поступками в сети.

"Он делает уже не первую ошибку, и это не первый Папа Римский, который идет навстречу фашистам (вероятно, говорится о Пие XII, которого называли "Гитлеровский Папа" – 24 Канал)", – подчеркнул Лесной.

Заявление Папы Римского всколыхнуло мир: что известно