Уже не первая ошибка, – политолог эмоционально отреагировал на заявление Папы Римского
Возмутительное заявление Папы Римского о необходимости для Украины "поднять белый флаг" всколыхнуло мир. Уже не впервые Папа Франциск распространяет пророссийские нарративы.
Хотя в Ватикане пытались оправдать слова понтифика, однако это не помогло. Политолог Олег Лесной в эфире 24 Канала рассказал, что для Украины и России "белый флаг" – это совсем не одно и тоже.
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О чем свидетельствует заявление Папы Франциска
Папа Римский призвал к переговорам в войне России против Украины, отметив, что сильнее будет тот, кто будет иметь мужество поднять белый флаг. Однако почему-то Папа Римский обратился именно к Украине, фактически предлагая нам капитулировать.
Однако руководитель пресс-службы Папы Маттео Бруни заявил, что переговоры, мол, никогда не является капитуляцией.
Я считаю, что он находится в очень затруднительном положении, потому что является духовным лидером для большого количества верующих и политиком. В беготне между политикой и духовенством он заблудился. Затерялся в двух соснах и не может выйти. Поэтому он не может постичь глубину противостояния между Россией и Украиной,
– подчеркнул Олег Лесной.
Дело в том, что если Россия поднимет белый флаг, то продолжит существовать, хотя будет иметь экономические и определенные военные потери. Зато если это сделает Украина – она перестанет существовать как государство, а украинцы – как народ.
"К большому сожалению, такое восприятие нашей войны есть у некоторых стран Глобального Юга (Папа Римский родом из Аргентины – 24 Канал). Они считают, что белый флаг – это не страшно, что дальше как-то будет. Но дальше ничего не будет, они об этом ничего не знают. Поэтому, возможно, понтифику не надо было плакать по Дугиной, не влюбляться в белый цвет, а приехать в Украину и посмотреть на последствия российского прихода", – подчеркнул политолог.
К слову, почему-то Папа Римский не вспоминает об украинских военных, которые на поле боя поднимали упомянутый белый флаг, пытаясь сдаться в плен. Зато с ними жестоко расправлялись российские оккупанты, хвастаясь своими поступками в сети.
"Он делает уже не первую ошибку, и это не первый Папа Римский, который идет навстречу фашистам (вероятно, говорится о Пие XII, которого называли "Гитлеровский Папа" – 24 Канал)", – подчеркнул Лесной.
Заявление Папы Римского всколыхнуло мир: что известно
- На возмутительное заявление Папы Римского Франциска отреагировали в ряде стран. Например, депутаты Бундестага удивлены, что понтифик не критикует патриарха РЦП Кирилла, который считает, что убивать украинцев – это нормально. Кроме того, немецкие политики отметили то, что именно Украина больше всего стремится к миру.
- Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский убежден, что Папа должен был обратиться к президенту России Владимиру Путину с призывом вывести войска из Украины. Тогда, по его мнению, и потребности в переговорах не было бы.
- Президент Латвии также отреагировал на скандальное заявление Папы. Он подчеркнул, что перед злом нельзя капитулировать перед злом – с ним необходимо бороться.