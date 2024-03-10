Хоч у Ватикані намагалися виправдати слова понтифіка, однак це не допомогло. Політолог Олег Лісний в етері 24 Каналу розповів, що для України та Росії "білий прапор" – це зовсім не одне й теж.

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Папа Римський закликав до переговорів у війні Росії проти України, зазначивши, що сильнішим буде той, хто матиме мужність підняти білий прапор. Однак чомусь Папа Римський звернувся саме до України, фактично пропонуючи нам капітулювати.

Однак керівник пресслужби Папи Маттео Бруні заявив, що переговори, мовляв, ніколи не є капітуляцією.

Я вважаю, що він перебуває у дуже скрутному становищі, бо є духовним лідером для великої кількості вірян і політиком. В біганині між політикою і духівництвом він заблукав. Загубився у двох соснах і не може вийти. Тому він не може осягнути глибину протистояння між Росією та Україною,

– наголосив Олег Лісний.

Річ у тім, що якщо Росія підійме білий прапор, то продовжить існувати, хоч матиме економічні та певні військові втрати. Натомість якщо це зробить Україна – вона перестане існувати як держава, а українці – як народ.

"На превеликий жаль, таке сприйняття нашої війни є у деяких країн Глобального Півдня (Папа Римський родом з Аргентини – 24 Канал). Вони вважають, що білий прапор – це не страшно, що далі якось буде. Але далі нічого не буде, вони про це нічого не знають. Тому, можливо, понтифіку не треба було плакати за Дугіною, не закохуватися у білий колір, а приїхати в Україну і подивитися на наслідки російського приходу", – підкреслив політолог.

Зверніть увагу! 20 серпня 2022 року у Підмосков'ї вибухнуло авто, в якому перебувала Дар'я Дугіна – дочка російського філософа та ідеолога "русского міра" Олександра Дугіна. На це відреагував і Папа Римський, назвавши Дугіну "невинною жертвою війни". Нагадаємо, що Дар'я Дугіна працювала журналісткою у близьких до влади ЗМІ: Russia Today, "Звезда" та "Царьград" тощо. Ба більше, вона публічно підтримувала російське вторгнення в Україну, а докази вбивства російськими військовими цивільного населення у Бучі називала "інсценізацією".

До слова, чомусь Папа Римський не згадує про українських військових, які на полі бою підіймали згаданий білий прапор, намагаючись здатися у полон. Натомість з ними жорстоко розправлялись російські окупанти, вихваляючись своїми вчинками у мережі.

"Він робить уже не першу помилку, і це не перший Папа Римський, який йде назустріч фашистам (ймовірно, мовиться про Пія XII, якого називали "Гітлерівський Папа" – 24 Канал)", – наголосив Лісний.

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