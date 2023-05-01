Папа Римский – самое большое удивление войны, – аналитик о месседжах понтифика из Москвы
Папа Римский сделал очередное неоднозначное заявление. Понтифик захотел встретиться с патриархом РПЦ Кириллом, который полностью поддерживает политику Владимира Путина и войну против Украины.
Заместитель директора аналитического центра "Политика" Артем Бронджуков отметил, что Папа часто провозглашает месседжи, которые выглядят так, что написаны не в Ватикане, а в Москве. Об этом он рассказал 24 Каналу.
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Другой сценарий
Бронджуков предположил, что, наверное, в ближайшем окружении понтифика есть люди, которые вкладывают ему эту информацию.
Поэтому самое большое удивление войны России против Украины – поведение Папы Римского Франциска. Неужели он не видит, что происходит в Украине? Как россияне целенаправленно уничтожают гражданскую инфраструктуру, убивают мирных граждан?
– подчеркнул он.
Политический аналитик считает странным, что после всего этого понтифик говорит о некоем "мирном урегулировании".
"Нет, потому что сегодня сценарий у нас совсем другой. Это возвращение всех своих территорий и изгнание всех российских военных из Украины", – заметил собеседник.
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Поиски миротворцев не нужны
Если Папа хочет помочь Украине договориться – это хорошо. Но, как отметил политолог, пусть тогда продуцирует украинские и западные нарративы, которые соответствуют гуманности и всем тем ценностям, которые должна соблюдать церковь.
А сегодня мы видим, что это очередной агент влияния российских спецслужб,
– утверждает Бронджуков.
Он напомнил, что сегодня мы говорим о другом – Украина готовит контрнаступательные силы и вот-вот должно начаться наше наступление.
"Наше внимание должно быть приковано к обеспечению нашей армии максимальным количеством оружия, снарядов, для того чтобы все прошло успешно. А поиски миротворцев нам сейчас не нужны", - подчеркнул Артем Бронджуков.
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Больше о скандальном заявлении Папы Римского
- Недавно понтифик отметил в разговоре с журналистами, что "необходимо" провести встречу с российским патриархом Кириллом. Он добавил, что давно планировал увидеться с председателем РПЦ, но война помешала этому.
- Папа Римский рассказал, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину общался с Кириллом только однажды в течение 40 минут и только онлайн.
- Понтифик отметил, что его общение с Кириллом состоялось через митрополита Антония – "главу отдела внешних церковных связей московского патриархата".
- Папа добавил, что, хотя его личная встреча с российским патриархом не состоялась, все же "это придется сделать".