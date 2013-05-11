Каким будет Папа Лев XIV для Украины и мира: большая биография Роберта Прево

24 Канал рассказывает биографию нового Папы Римского Льва XIV, пытается объяснить логику избрания кардиналом Прево именно этого имени, дает ответ на вопрос как все же правильно – Прево или Превост, и попытается спрогнозировать, каким будет 267-й глава Католической церкви.

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Habemus papam

К вечеру 8 мая 2025 года над Сикстинской капеллой в Ватикане появился белый дым. Это означало, что Конклав из 133 кардиналов, среди которых был и украинец Николай Бычок, с четвертой попытки, то есть довольно быстро, избрал нового Папу Римского.



Как долго выбирали предыдущих Пап / Инфографика Avvenire

Священники традиционно держат интригу, и имя нового понтифика сразу не называется. Он снимает кардинальское одеяние и меняет его на папское, а дальше имеет определенное время на уединение для осознания того, что произошло. Далее кардинал Доминик Мамберти торжественно провозгласил Habemus papam (с латыни это можно перевести как "У нас есть Папа" – 24 Канал) и только после этого новый Папа появился на балконе собора Святого Петра.

Именно такая последовательность была выдержана 8 мая, когда на балкон легендарной базилики вышел новый понтифик и сказал: "Мир вам" (на латыни Pax vobis – 24 Канал).

Нового Папу не все сразу узнали, ведь это был не фаворит, как вот кардиналы Паролин или Тагле, а их менее известный американский коллега Роберт Прево (Превост), что взял себе новое папское имя Льва XIV.

Таким образом, мир получил нового Папу, который стал первым в истории понтификом из Северной Америки и одним из немногих не европейцев на Святом престоле. Более того, он имеет даже долю африканской крови.

Прево или Превост?

Первыми сообщением о новом Папе многие украинские СМИ очертили основания для филологической баталии, ведь избранника Конклава называли двумя способами – "Прево" и "Превост".

Второе прочтение соответствует нормам английского языка, тогда как первое – дань франкофонному происхождению господина Роберта. Согласно этой традиции не совсем привычное для украинцев нагромождение согласных в конце фамилии Prevost игнорируется и должно читаться как "Прево".



При этом возникает другая коллизия – относительно имени. Потому что Папа имеет имя Robert Francis которое в США прочитали бы как "Роберт Фрэнсис", а в той же Франции "Робер Франсис".

Отметим, что украинская версия официального сайта Ватикана настаивает на том, что новый Папа не Прево, а Превост, а его правильное полное имя надо читать на английский манер – Роберт Фрэнсис Превост.

Учитывая это даже хорошо, что церковник выбрал себе новое имя – Лев XIV, которое, правда, тоже имеет свое прочтение в разных языках католического мира, в частности, на латыни это Leo XIV, а на португальском Leão XIV. Так кто же он такой и откуда?

Биография Роберта Прево – Льва XIV

Роберт Прево родился 14 сентября 1955 года в американском городе Чикаго, штат Иллинойс. Таким образом католический мир уже вскоре будет праздновать 70-летний юбилей Папы, но пока ему "только" 69.



Будущий Папа, Роберт Прево, во втором классе со своими одноклассниками, 1962 год / Фото St. Mary of the Assumption School

Мать Роберта – библиотекарь Милдред Прево (в девичестве – Мартинес), отец – ветеран Второй мировой и педагог Луи Мариус Прево.



Как отец, так и мать – имеют французские корни, но в матери будущего Папы , кроме испанской, также есть доля африканской крови, ведь ее отец был выходцем из Гаити, а мать (то есть бабушка Роберта) происходила от смешанного брака представителей испанской и темнокожей общины Нового Орлеана, откуда семья и перебралась в Чикаго.

Прево учился в одном из самых престижных университетов США – Вилланова в Филадельфии. Там Роберт изучал математику и философию, но к первой у парня не тяготела душа и он все чаще задумался о ее спасении. Это он начал понимать еще во время учебы в католической семинарии.



Роберт Прево, новоиспеченный Папа Лев XIV, на фото в выпускном альбоме колледжа Вилланова 1977 года / Фото предоставлено изданию NY Post

Свою жизнь Прево решил связать с Церковью и вступил в Орден августинцев после завершения университета в 1977 году. 2 сентября 1978 года Прево принял первые обеты, а 29 августа 1981 года – вечные обеты.

Далее было обучение в Католическом богословском институте в Чикаго. После этого Роберт продолжил духовное обучение в Риме – в Папском университете св. Фомы Аквинского (знаменитом – Анджеликуме), где получил звание доктора канонического права.

19 июня 1982 года в Августинианской коллегии Святой Моники в Риме американец получил пресвитерские рукоположения.

После августинец получил направление в Перу, где задержался на более чем десять лет. В Латинской Америке Прево довольно быстро влился в местную общину и стал любимым местным деятелем. В Перу он возглавлял августинскую семинарию и служил в местной епархиальной канцелярии. В это время Прево также написал и защитил докторскую диссертацию.

В 1999 году отец Прево был избран провинциалом чикагских августинцев и недолго служил в США, после чего был избран главой ордена августинцев во всем мире. Это должность требовала пребывания в Риме, куда церковник перебрался в 2001 году.

Роберт Прево и Папа Иоанн Павел 2 в 1980-х годах

Член ближнего круга Папы Франциска

В 2015 году Папа Франциск назначил Роберта Прево епископом в Перу, но на этот раз командировка в Латинскую Америку не была длительной. Вскоре Прево вернулся в Ватикан и служил Дикастерии по делам духовенства и Дикастерии по делам епископов. В 2023 году Прево был рукоположен Папой Франциском в кардинала и возглавил Папскую комиссию для Латинской Америки.

Папа Франциск зачислил кардинала Прево в состав Дикастерии по делам евангелизации, Отдела первой евангелизации и новых местных Церквей, Доктрины веры; по делам Восточных Церквей, по делам духовенства, Институтов богопосвященной жизни и Обществ апостольской жизни, Культуры и образования, Законодательных текстов, Папской комиссии по делам Ватикана.

6 февраля 2025 года Папа Франциск перевел его в ранг кардиналов-епископов, предоставив титулярную резиденцию Альбано. Во время последней госпитализации своего предшественника Прево возглавил молитву Розария за здоровье Папы Франциска 3 марта на площади Святого Петра.



Роберт Прево и Франциск / Фото Getty Images

В последние годы жизни своего предшественника уроженец Чикаго считался приближенным к Папе, участвовал в его Апостольских путешествиях и был членом его так называемого "ближнего круга", однако, держался скромно и в тени, особо не выделяясь.

Учитывая это эксперты не рассматривали кандидатуру Роберта Прево как реальную на Конклаве и не считали, что он входит в список "папабилей", то есть претендентов на избрание (не считали его таковым и аналитики 24 Канала, даже не упомянув его в большой обзорной статье, в которой взвешивали шансы кандидатов.



Но не мы одни такие – не сумели спрогнозировать победителя и большинство СМИ планеты). Тем не менее, кардиналы выбрали именно 69-летнего американца.

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Каким Папой будет Лев XIV и что говорил об Украине и войне

Сейчас эксперты пытаются до мелочей определить, какую политику будет вести новый Папа. Для этого прибегают к анализу малейших деталей. До 8 мая 2025 года консенсусно считалось, что Роберт Прево входит в число умеренных либералов, то есть сторонников Папы Франциска, которые предпочитают отказ от радикальных реформ.

Сейчас же основания считать, что для таких экспертов Лев XIV приготовил "сюрприз" и может быть совсем не либералом и наследником политики предшественника, а даже консерватором.

Сигналом для этого является наряд нового Папы – на балконе базилики Святого Петра он появился в епитрахили с золотой вышивкой и красной моццетти, как и консервативный Папа Бенедикт ХVI. Как и Папа Бенедикт он позже во время первой мессы в Сикстинской капелле использовал папский посох, от которого отказался Папа Франциск.

Это может показаться неважным для светских наблюдателей, но в церковном мире значит немало и является определенным символом, ведь Папа Франциск показательно отказался от богатого убранства и был одет в исторический момент куда скромнее. Собственно, он и выбрал себе папское имя уникальное для Ватикана – "Франциск" в честь Франциска Ассизского, знаменитого своей скромностью.

О многом говорит и выбор имени Робертом Прево. Он выбрал имя "Лев", хотя мог стать и Франциском Вторым (его второе реальное имя Фрэнсис является производным). Среди 13 Львов на Святом Престоле было немало разнообразных Пап.



Среди них были такие, которые короновали Карла Великого и отлучали Мартина Лютера от Церкви, но за образец, как утверждает пресс-секретарь Ватикана Маттео Бруни, Прево взял именно Льва ХІІІ, известного энцикликой Rerum Novarum и борца одновременно за социальную справедливость, и против либеральных ценностей, как их понимали в конце 19 века. Также Папа был сторонником повышения Галицкой митрополии до уровня патриархата и основателем Украинской коллегии (семинарии) в Риме.

Лев ХІІІ имел прямой конфликт со светской властью Италии и был одним из так называемых "ватиканских узников", то есть Пап, которые бойкотировали светское государство и поддерживали призыв ко всем итальянским католикам делать то же самое. Конфликт этот разрешился только во времена Муссолини, когда диктатор и представитель Папы подписали так называемые Латеранские соглашения.

Таким образом, есть основания полагать, что новый Папа откажется от умеренно либерального курса предшественника и попытается вернуться к более традиционному для католиков мировоззрению.

Некоторые эксперты называют избрание Папы-уроженец США, на избрание которых в Ватикане вроде бы существовало неформальное табу, реверансом в сторону президента Трампа, который уже успел оскорбить более миллиарда католиков планеты неуместной шуткой с картинкой себя любимого в роли понтифика.

Впрочем, настоящую мотивацию Конклава мы можем и не узнать, но американские коллеги уже нашли, что Роберт Прево является зарегистрированным избирателем Республиканской партии США (ее ныне представляет президент Трамп). При этом Прево далеко не всегда соглашается с тем, что делают трамписты.



Новый Папа – республиканец

Сразу после избрания все обратили внимание на аккаунт церковника в Х и сделали вирусным ответ Прево на нелепые размышления вице-президента Джей Ди Вэнса о градации любви. Кардинал тогда заявил, что неофит ошибается, и на самом деле любовь равна для всех и не может иметь градаций.

Уже легендарный твит кардинала Прево:

Этот твит набрал миллионы лайков за несколько часов 8 мая 2025 года и дал повод радикальным сторонникам Трампа заявить, что на Конклаве выбрали представителя ненавистной им Woke-культуры. При этом Прево от этого действительно довольно далек – в 2012 году он публично выступал против распространения гендерной идеологии в системе образования в Перу и критиковал "гомосексуальный образ жизни" и "альтернативные семьи, состоящие из однополых партнеров и их усыновленных детей".

Также кардинал критиковал и самого Трампа, в частности, из-за встречи с авторитарным сальвадорским президентом Букеле, который предложил американскому коллеге помощь с депортациями нелегалов и размещение их в местной супертюрьме.

Вы не видите страданий? Неужели вас не мучает совесть?

– написал тогда кардинал, реагируя на попытку Трампа обустроить концлагерь.

При этом сам Трамп от этих заявлений отмежевался и сердечно поздравил земляка с избранием.

Сам Роберт Прево немного говорил об Украине и войне, но все же четко определил свою позицию, как сообщает WSJ.

Это настоящее вторжение, империалистическое по своей природе, где Россия хочет завоевать территорию из соображений власти. Доказано, что в Украине совершаются преступления против человечности,

– подчеркивал Прево.

Также нового Папу поздравил и украинский президент Владимир Зеленский:

"Искренне поздравляю Папу Римского Льва XIV с избранием на престол святого Петра и началом понтификата. Украина высоко ценит последовательную позицию Святого Престола по соблюдению международного права, осуждения военной агрессии Российской Федерации против Украины и защиты прав невинных гражданских лиц. В этот решающий для нашей страны момент надеемся на дальнейшую моральную и духовную поддержку со стороны Ватикана усилий Украины, направленных на восстановление справедливости и достижения прочного мира. Желаю Его Святейшеству Льву XIV мудрости, вдохновения, духовных и физических сил в выполнении его высокой миссии. Ad multos annos!", – поздравил глава украинского государства.