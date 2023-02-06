Я прошу о диалоге, – Папа Римский хочет встретиться с Зеленским и Путиным

Папа Римский Франциск заявил, что хотел бы поговорить с президентами Украины и России. Понтифик еще раз призвал к диалогу.

Об этом он заявил во время пресс-конференции. Она состоялась во время его полета из Южного Судана в Рим.

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Папа Франциск готов встретиться и с Зеленским, и с Путиным.

Папа Римский заявил, что открыт для встречи с обоими президентами – как с украинским лидером Владимиром Зеленским, так и с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Я открыт для встречи. Если я не поехал в Киев, то только потому, что пока не могу поехать в Москву, но я прошу о диалоге,

– заявил понтифик.

В свою очередь, архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, говоря о войне в Украине на обратном пути с Папой из Южного Судана, заявил, что она находится в руках Путина

"Эта война – в руках господина Путина, он может остановить ее выведением войск и прекращением огня, а затем переговорами о долгосрочных соглашениях", – отметил архиепископ.

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