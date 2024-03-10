Чтобы донести несколько моментов, – посол Украины в Ватикане встретится с Папой на фоне скандала

Посол Украины при Святом Престоле Андрей Юраш в ближайшее время встретится с Папой Римским. Разговор состоится на фоне скандала, который спровоцировал своим заявлением Понтифик.

В частности, украинский дипломат хочет обсудить с Папой Римским заявление о "белом флаге". Юраш также выразит позицию Украины по этому вопросу.

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Посол в Ватикане встретится с Папой Римским

Юраш отметил, что стоит донести Папе о нескольких моментах, которые к нам являются базовыми для нашего государства. Это украинский дипломат уже сделает во время встречи с Понтификом.

Обращаться стоит не к Украине, а к России. Украина является жертвой. Украина это государство, которое не может принять ни в коем случае принять модель этого поднятия "белого флага", потому что это для нас вопрос жизни и смерти, для нашей идентичности,

– подчеркнул посол.

Дипломат подчеркнул, что украинская сторона будет в очередной раз объяснять, говорить с папой Римским о базовых вещах, которые являются приемлемыми для Украины. Он также добавил, что Украина постоянно работает над приглашением Папы Римского в наше государство, а недавние заявления Понтифика "выражают не позицию Ватикана, а личные взгляды Папы".

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