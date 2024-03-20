"Не можем двигаться вперед": Папа Римский снова призвал к мирным переговорам

Несмотря на шквал критики после предыдущих заявлений, Папа Римский Франциск вновь призвал к переговорам с целью прекращения боевых действий в Украине и на Ближнем Востоке.

В своей еженедельной аудиенции в Ватикане понтифик вспомнил жителей “мученической Украины и Святой Земли, Палестины, Израиля, которые так сильно страдают от ужасов войны”. По его словам, продолжение войны – это всегда поражение.

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Никогда не забывайте, что война – это всегда поражение. Мы не можем двигаться вперед во время войны. Мы должны прилагать все усилия, чтобы говорить и вести переговоры,

– сказал понтифик.

Папа Римский и скандальное заявление о "белом флаге"

8 марта президент Зеленский совершил визит в Турцию. Во время пресс-конференции с Эрдоганом, тот призвал Украину к мирным переговорам с Россией и сказал, что готов предоставить для этого "площадку".

На фоне этой встречи появился комментарий Папы Римского в СМИ. Понтифик сказал, что Украина ради спасения человеческих жизней якобы должна признать поражение и начать переговоры с врагом. Франциск заявил, что, мол "поднять белый флаг" –, это не проявление слабости, а проявление смелости.

Это заявление ожидаемо вызвало возмущение у общества. Всеукраинский Совет церквей и религиозных организаций дал совместный комментарий относительно слов Понтифика. Как отметили представители церквей, "никто и никогда не заставит наш народ капитулировать". Они добавили, что если бы Украина сдалась, то преступления России повторились в европейских городах.

Как слова Франциска восприняли в мире