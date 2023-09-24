"Не играйте в игры с Украиной": Папа рассказал, кому выгодна война
Источник:Reuters
Папа Римский снова высказался о войне в Украине. Он обвинил некоторые страны в том, что они пытаются наживаться на помощи нашему государству оружием.
Некоторые государства манипулируют Украиной своими обещаниями предоставить вооружение, затем отказываясь от них. Об этом заявил Папа Римский во время своего возвращения из Марселя.
Смотрите также Последняя "миротворческая миссия": посланник Папы Римского уезжает в Китай
Война выгодна торговцам оружием
Понтифик обвинил некоторые страны в том, что они пытаются устроить бизнес на войне в Украине.
Мне кажется, что интересы в этой войне не только связаны с украинско-российской проблемой, но и с продажей оружия, торговлей оружием,
– заявил Папа.
Глава Католической церкви подчеркнул, что не стоит играть со смертью украинцев.
Я сейчас вижу, что некоторые страны двигаются назад, не хотят давать оружие. Начинается процесс, в котором мученик безусловно будет украинский народ, и это неприятно,
– отметил понфтифик.
Кроме того, Папа Римский выразил сожаление по поводу того, что его попытки установить мир в Украине оказались безуспешными.
У Папы нет позиции по поставкам оружия Украине
Таким образом слова главы Католической церкви объяснил спикер Ватикана Маттео Бруни. Он назвал речь понтифика только размышлениями о последствиях торговли оружием, в частности, в условиях войны.
Следует отметить, что Папа в прошлом году подчеркнул, что у других стран есть моральное право поставлять Украине вооружение, чтобы помочь ей противостоять российскому нашествию.
Скандальные заявления Папы Римского: что известно
- Последним и самым громким заявлением понтифика является его обращение к российской молодежи, в котором он призвал ее не отказываться от своего имперского наследия. Он несколько раз отметил "величие" России и ее культуры. Также Папа поблагодарил россиян за то, что они россияне.
- В украинском МИД отреагировали на выступление понтифика. Там назвали его слова тезисами кремлевской пропаганды.
- В УГКЦ выразили надежду, что слова понтифика были озвучены "спонтанно, без всяких попыток исторических оценок" и без "поддержки империалистических амбиций России".
- В Ватикане объяснили, что Папа не планировал превозносить имперцев, он просто хотел, чтобы россияне искали в своей культуре "позитив".
- Сам понтифик также заявил, что не желал петь дифирамбы российской империи. Он добавил, что о отменять культуру оккупантов нельзя.
- Епископы УГКЦ на личной встрече с понтификом рассказали, почему его слова оскорбили украинцев.