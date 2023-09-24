"Не играйте в игры с Украиной": Папа рассказал, кому выгодна война

Папа Римский снова высказался о войне в Украине. Он обвинил некоторые страны в том, что они пытаются наживаться на помощи нашему государству оружием.

Некоторые государства манипулируют Украиной своими обещаниями предоставить вооружение, затем отказываясь от них. Об этом заявил Папа Римский во время своего возвращения из Марселя.

Смотрите также Последняя "миротворческая миссия": посланник Папы Римского уезжает в Китай

Война выгодна торговцам оружием

Понтифик обвинил некоторые страны в том, что они пытаются устроить бизнес на войне в Украине.

Мне кажется, что интересы в этой войне не только связаны с украинско-российской проблемой, но и с продажей оружия, торговлей оружием,

– заявил Папа.

Глава Католической церкви подчеркнул, что не стоит играть со смертью украинцев.

Я сейчас вижу, что некоторые страны двигаются назад, не хотят давать оружие. Начинается процесс, в котором мученик безусловно будет украинский народ, и это неприятно,

– отметил понфтифик.

Кроме того, Папа Римский выразил сожаление по поводу того, что его попытки установить мир в Украине оказались безуспешными.

У Папы нет позиции по поставкам оружия Украине

Таким образом слова главы Католической церкви объяснил спикер Ватикана Маттео Бруни. Он назвал речь понтифика только размышлениями о последствиях торговли оружием, в частности, в условиях войны.

Следует отметить, что Папа в прошлом году подчеркнул, что у других стран есть моральное право поставлять Украине вооружение, чтобы помочь ей противостоять российскому нашествию.

Скандальные заявления Папы Римского: что известно